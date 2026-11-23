La temporada navideña trae diferentes actividades para disfrutar en familia en Bogotá.

Entre las opciones que se suman a la oferta de entretenimiento de la capital está el patinaje sobre hielo, una experiencia que cada año despierta el interés de quienes buscan planes diferentes durante las celebraciones de Fin de Año.

Estos son los centros comerciales de Bogotá que tendrán actividades navideñas con nieve

El Centro Comercial Santafé tendrá nuevamente una pista de hielo como parte de su programación para esta época.

La atracción abrirá sus puertas el 20 de noviembre de 2026 y estará disponible hasta el 12 de enero de 2027, por lo que los visitantes tendrán varias semanas para acercarse y disfrutar de esta actividad.

La pista está pensada como un espacio de entretenimiento familiar, en el que niños y adultos podrán vivir la experiencia de deslizarse sobre el hielo sin salir de Bogotá. Se trata de una alternativa para quienes desean incorporar un plan diferente a sus recorridos por los centros comerciales durante diciembre y los primeros días del nuevo año.

Horarios y duración de la experiencia

Quienes tengan previsto visitar la pista deberán considerar que los horarios cambian dependiendo del día de la semana. De lunes a jueves, la atracción funcionará entre las 2:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. Los viernes, sábados y domingos, el horario comenzará una hora antes, a la 1:00 de la tarde, y finalizará a las 9:00 de la noche.

Cada turno tendrá una duración máxima de 15 minutos y podrá recibir hasta 30 personas. Por esta razón, es importante organizar la visita con anticipación, especialmente durante los fines de semana y los días de mayor movimiento comercial de la temporada.

La caravana de Coca-Cola es gratis, pero deberá pagar por el show especial de Navidad: este es el precio

¿Quiénes pueden ingresar a la pista de hielo?

La actividad está habilitada para personas a partir de los cinco años y con una estatura mínima de 100 centímetros. Los menores de edad deberán ingresar acompañados por un adulto responsable, quien podrá estar a cargo de un máximo de dos niños al mismo tiempo.

Las personas que necesiten apoyo para patinar también deberán contar con un acompañante que las ayude durante la experiencia.