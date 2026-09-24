La revista inglesa Time Out seleccionó recientemente los 40 barrios más cool del mundo.

En la selección se ubicaron cinco de Latinoamérica. El primero fue Chapinero Alto, en Bogotá.

La publicación lo destacó por su “ambiente relajado” en una zona rodeada de paisaje montañoso y que se extiende a lo largo de unas 16 manzanas.

“Alberga la mayor comunidad gay de Colombia, junto a una mezcla de nómadas digitales, estudiantes y creativos locales. También se destaca su ecléctica arquitectura: mansiones de ladrillo estilo Tudor conviven con edificios bajos de los años 70 y elegantes lofts modernos, todo ello en torno a una zona que se puede transitar a pie y que está repleta de restaurantes, cafeterías y bares”, describe la revista.

Las dos ciudades latinoamericanas que se metieron entre las 5 mejores del mundo para comer en 2026

El segundo barrio de la región incluido en el ranking es Laranjeiras, en Río de Janeiro, Brasil (puesto 17). “Es uno de los rincones más encantadores y con riqueza cultural de la ciudad. Se caracteriza por sus calles arboladas, sus bares tradicionales y un animado mercado sabatino amenizado con música en vivo”, describe la revista.

El puesto 22 le correspondió a Chacagiales, en Buenos Aires, Argentina. Este nombre se utiliza para la zona ubicada entre los barrios tradicionales de Chacarita y Colegiales, que es reconocida por sus “espacios verdes, cafeterías independientes, restaurantes, bares de vinos y centros culturales”.

La ciudad latinoamericana donde el ceviche es la estrella de la gastronomía; un plato declarado patrimonio cultural

En el puesto 25 se ubicó el barrio República, en São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. Sobre esta zona se destacan sus restaurantes, librerías, bares nocturnos y locales de karaoke.

La selección de barrios de la región fue completada por el Centro Histórico de Lima (Perú), que ocupó el puesto 36. Esta zona no era recomendada en el pasado para frecuentar en la noche; sin embargo, ha tenido “una transformación con la aparición de espacios espacios de arte contemporáneo y bares en azoteas con vistas a la Plaza de Armas”.

Destacan la vida nocturna de Bogotá

Recientemente, la plataforma especializada en turismo internacional Travel & Tour World ubicó a Bogotá entre los 50 mejores destinos para disfrutar la vida nocturna en el mundo para 2026.

El ranking determinó que la capital del país cuenta con una vida nocturna diversa en la que confluyen la música, el baile y la gastronomía. Sectores como la Zona T, el parque de la 93 y Chapinero se han convertido en algunos de los principales puntos de encuentro para quienes buscan opciones de entretenimiento nocturno.

La ciudad reúne más de 4.800 bares y pubs, entre los que sobresalen establecimientos como Andrés Carne de Res, Kaputt y Video Club. Su propuesta nocturna se complementa con una reconocida oferta gastronómica, representada por restaurantes como El Chato, que ha sido reconocido como el mejor de Latinoamérica por World’s 50 Best Restaurants.