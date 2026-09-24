A dos horas de Bogotá, el rincón poco explorado donde un páramo da origen a uno de los ríos más importantes de la región

Cerca de Bogotá hay diversidad de destinos que vale la pena conocer. Sin tener que realizar largos recorridos, los viajeros se encuentran con naturaleza, historia, cultura y aventura.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Esta región ofrece desde páramos, lagunas, cascadas y montañas hasta pueblos con arquitectura tradicional y sitios de importancia histórica, lo que permite disfrutar tanto del ecoturismo como de experiencias culturales.

Además, su diversidad de paisajes hace posible encontrar planes muy diferentes en un mismo territorio: senderismo, deportes de aventura, turismo rural, gastronomía y descanso.

Con frecuencia se escucha hablar de Guatavita, Zipaquirá, Suesca, La Vega y Choachí, entre otros lugares, pero lo cierto es que hay muchos otros como Villapinzón, un lugar que tiene diversos atractivos y que es perfecto para una escapada de fin de semana.

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, ubicado en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz

Este destino se encuentra a 80 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Almeidas, según la Gobernación de Cundinamarca, y es considerado un paraíso natural de turismo contemplativo, que combina historia, cultura y riqueza natural. Este territorio goza de gran variedad vegetal, donde sobresalen los pinos, eucaliptos y sauces, y en los bosques se puede apreciar la presencia de cedros, arrayanes y encenillos, entre otros.

Sitios de interés

Uno de sus principales atractivos turísticos es el Páramo de Guacheneque, cuna del río Bogotá, uno de los afluentes hídricos más importantes de la región. Este lugar se caracteriza por ser un santuario de niebla y frailejones, constituyéndose en uno de los abastecimientos hídricos más importantes para la capital.

Muy cerca de Bogotá, el rincón de Cundinamarca donde se come una de las mejores picadas y se disfruta de termales

Está rodeado de encantos naturales como el Pozo de La Nutria y una amplia oferta de fauna y flora del bosque altoandino. Es un escenario rodeado de aguas cristalinas que genera uno de los ecosistemas más hermosos del país y de alta importancia natural.

Dadas sus características, Villapinzón es un destino ideal para el senderismo, el avistamiento de especies y otras actividades al aire libre. Cada uno de los lugares de este municipio cuenta con una magnífica historia, lindos escenarios naturales y una variedad de opciones que invitan al disfrute y el esparcimiento de los visitantes.

Villapinzón es uno de los destinos para visitar cerca de Bogotá. Foto: Mariana Estrada

Gastronomía

La gastronomía complementa los atractivos de este destino. Algunas de las preparaciones típicas de allí son el cordero asado y la picada campesina, que incluye rellena, chorizo, longaniza, queso de cabeza y papa criolla.

Quienes llegan hasta Villapinzón pueden apreciar y adquirir tejidos en lana y en hilado artesanal que reflejan el saber campesino y se ajustan al clima de la montaña.

A tres horas de Bogotá, el Pueblo Patrimonio que pocos visitan: guarda historia, arquitectura y naturaleza

En lo referente a festividades, en este destino cundinamarqués se celebra la Fiesta de la Virgen del Carmen (julio), el Día del Campesino (octubre), Aniversario del Municipio (octubre) y el Festival turístico y agropecuario (diciembre).