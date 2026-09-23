Las dos ciudades latinoamericanas que se metieron entre las 5 mejores del mundo para comer en 2026

La gastronomía se ha vuelto protagonista en el campo turístico. Las preparaciones típicas se han convertido en una de las mejores formas de conocer los destinos a través de sus sabores, productos, técnicas y tradiciones.

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Probar un plato típico, visitar un mercado, recorrer una finca productora o participar en una experiencia culinaria ofrece al viajero una forma de acercarse a la historia y la identidad de una comunidad. Así, comer deja de ser una necesidad durante el viaje y pasa a formar parte de una experiencia.

Estas son razones de peso para que cada año, la prestigiosa publicación británica Time Out realice una selección de los mejores destinos en cuanto a su oferta gastronómica.

Para este año, el ranking de Mejores Ciudades para Comer fue elaborada con base en las opiniones de más de 24.000 residentes de distintas partes del mundo y la valoración de un panel de expertos gastronómicos de la revista, integrado por editores y críticos de su red internacional. Luego de este proceso, estas fueron las dos ciudades de Latinoamérica que se metieron entre las cinco mejores y las razones para visitarlas.

La oferta gastronómica en Lima, perú, es muy amplia y variada. Foto: Getty Images

Lima y su gran oferta

Para nadie es un secreto que la comida peruana tiene un gran reconocimiento mundial y este año Lima se ubicó en el primer lugar el mencionado ranking.

De acuerdo con la publicación, esta capital fue elegida por la calidad y diversidad de su propuesta gastronómica, marcada por la apertura de nuevos restaurantes, el protagonismo de ingredientes propios del territorio y la renovación de postres tradicionales. Estas propuestas combinan innovación y tradición, contribuyendo a preservar la identidad culinaria de la ciudad.

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Los datos indican que los habitantes de la capital peruana calificaron con 80% la calidad de su oferta gastronómica y con 85% la relación con los precios. Este último resultado hizo que Lima fuera señalada como la ciudad más económica del listado para salir a cenar.

Ciudad de México encanta por su diversidad de platos. Foto: Getty Images

El dinamismo de Ciudad de México

Según Time Out, la escena gastronómica de Ciudad de México atraviesa un momento de gran dinamismo, con propuestas que incorporan influencias mediterráneas, asiáticas y francesas en zonas como Condesa, Juárez y San Miguel.

La ciudad también cuenta con una nueva generación de chefs que apuesta por combinar técnicas internacionales con productos locales y reinterpretar la cocina desde perspectivas contemporáneas.

La ciudad latinoamericana reconocida como la mejor del mundo para comer en 2026

Entre los nombres destacados están Fabiola Ecobosa, de Cana y Gia, reconocida por mezclar sabores del mundo con ingredientes mexicanos; Ricardo Verdejo, de Charco, quien ha puesto especial interés en las verduras; y Ana Dolores, de Esquina Común, restaurante que cuenta con una estrella Michelin.

La oferta permite armar recorridos gastronómicos que van desde croquetas de pipián y mejillones hasta kampachi, chuletón Tomahawk y cócteles de autor, un plan que resulta imperdible en un viaje por este destino mexicano.