En el Quindío, departamento conformado por 12 municipios, se encuentra Génova, una población cuyo nombre tiene raíces italianas y conserva buena parte de la identidad de los antiguos pueblos cafeteros.

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Según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero, este destino es un exponente de la colonización antioqueña, una herencia que todavía se aprecia en sus construcciones tradicionales y en las costumbres que permanecen vivas entre sus habitantes.

Rodeado de montañas y paisajes naturales, este lugar ofrece una experiencia en la que se mezclan las tradiciones campesinas, la arquitectura heredada de los antioqueños y la riqueza ambiental de la región.

Este pueblo cuenta su historia a través de construcciones con fachadas de bahareque y coloridos balcones que llaman la atención de propios y visitantes. Es un lugar tranquilo y perfecto para relajarse en medio de una tradición plenamente cafetera.

Génova es uno de los municipios más tradicionales del Quindío. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Por sus características, Génova reúne condiciones para el turismo rural y el ecoturismo, con propuestas que permiten conocer de cerca la vida en el campo y explorar escenarios naturales.

Un destino para descubrir la naturaleza

La riqueza ambiental de Génova es uno de sus principales atractivos. Según información de la Gobernación del Quindío, el municipio cuenta con reservas, fuentes hídricas y paisajes de alta montaña que ofrecen diferentes alternativas para los viajeros interesados en las actividades al aire libre.

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Entre los lugares que vale la pena conocer está la Reserva Regional Páramo y Bosques Altoandinos, un espacio propicio para recorrer senderos y apreciar la diversidad de los ecosistemas de montaña. También sobresale la cascada Las Brisas, cuya caída de agua y entorno verde conforman un escenario para disfrutar de la tranquilidad y el paisaje.

Otra alternativa es la reserva natural El Mirador, reconocida por su biodiversidad y por las posibilidades de observar distintas especies en su ambiente natural. A estos atractivos se suma la laguna de Juntas, situada en un valle de la zona más elevada del municipio. Llegar hasta allí implica una caminata de varias horas, por lo que representa un plan especialmente atractivo para quienes disfrutan el senderismo y las experiencias de aventura.

Génova es un municipio de tradición cafetera. Foto: Getty Images

Los encantos tradicionales del pueblo

El recorrido por Génova también permite descubrir la identidad de un pueblo cafetero que conserva sus costumbres y una arquitectura ligada a su pasado. Según Rutas del Paisaje Cultural Cafetero, el parque principal es uno de los espacios que mejor reflejan la cotidianidad de sus habitantes.

En este lugar se encuentran los tradicionales jeeps willys, vehículos asociados con la actividad campesina, y es habitual ver a pobladores con poncho y sombrero, elementos representativos de la cultura de la región.

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Un pasado ligado a la colonización

La historia de Génova está marcada por diferentes movimientos migratorios que contribuyeron a definir su identidad. De acuerdo con el portal Turismo Quindío, en sus primeros años hizo parte del Valle del Cauca, departamento con el que todavía comparte límites territoriales.

No obstante, una parte importante de su población tiene raíces antioqueñas, resultado de los procesos de colonización que se extendieron por esta zona del país. Posteriormente llegaron familias de regiones como Tolima y Boyacá, cuyos aportes dieron forma a una comunidad con diversas influencias culturales.