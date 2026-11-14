La ciudad colombiana que se codea con Tokio y Buenos Aires entre las más deseadas del mundo

Colombia continúa ganando reconocimiento internacional desde el punto de vista turístico, gracias a su amplia oferta en la que se incluyen atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos.

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Es así como Cartagena se metió entre las preferidas de los viajeros para visitar, resultado de las votaciones de los lectores de la revista británica de viajes Wanderlust, que cada año realiza los Wanderlust Reader Travel Awards, en los que se reconoce a los destinos, operadores turísticos y marcas de viajes más destacados del mundo.

En esta edición participaron 251.461 viajeros, quienes emitieron más de 8,2 millones de votos para elegir sus lugares favoritos en diferentes categorías, entre ellas países, ciudades, islas y regiones, así como destinos de naturaleza, gastronomía, aventura y patrimonio cultural.

Cartagena es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y uno de los más deseados del mundo. Foto: Getty Images

En el listado de ciudades Cartagena se ubicó en el sexto lugar, después de Tokio, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Sídney y Vancouver. Este destino colombiano destaca por su estilo colonial, su riqueza histórica y sus playas.

La publicación indica que esta ciudad, conocida como la ‘Heroica’, obtiene ese reconocimiento, en buena medida, gracias a atractivos como la Ciudad Amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y el Castillo de San Felipe de Barajas, una imponente construcción militar de piedra que conserva parte de la historia colonial.

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La revista también resalta el ambiente bohemio del barrio Getsemaní, el Convento de Santa Cruz de la Popa y la champeta, un género musical con profundas raíces afrocaribeñas que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

A estos atractivos se suma la cercanía con las playas de arena blanca de la isla de Barú, uno de los planes preferidos por quienes buscan disfrutar del mar y el paisaje caribeño.

Entre las experiencias recomendadas para los viajeros se encuentran asistir al Festival de Música de Cartagena, que se celebra en enero, y visitar el Museo de Arte Moderno, donde se exhiben obras de artistas nacionales e internacionales.

La publicación también invita a descubrir la ciudad a través de la literatura, con una lectura de El amor en los tiempos del cólera, la reconocida novela del escritor Gabriel García Márquez.

Cartagena destaca por sus atractivos históricos. Foto: Colprensa

Más encantos de la Heroica

Más allá de sus construcciones coloniales y sus playas, Cartagena ofrece otros espacios que permiten conocer su historia y diversidad cultural. Entre ellos sobresale el barrio de San Diego, con plazas, casas de colores y calles tradicionales; la Plaza de la Trinidad, en Getsemaní, un punto de encuentro para disfrutar de la música y la vida nocturna; y el Palacio de la Inquisición, que conserva exposiciones sobre la historia de la ciudad.

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También vale la pena recorrer el Museo Naval del Caribe, visitar el Monumento a los Zapatos Viejos y contemplar el atardecer desde las murallas, especialmente en el sector del Café del Mar.

Para quienes buscan experiencias en la naturaleza, las Islas del Rosario ofrecen excursiones en lancha, actividades de buceo y la posibilidad de explorar arrecifes de coral y aguas cristalinas.