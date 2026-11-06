El Gran Malecón del Mar de Cartagena seguirá ampliando su oferta de espacios públicos y atractivos turísticos para residentes y visitantes. De acuerdo con el cronograma del proyecto, en marzo de 2027 se inaugurará el Mirador del Sol, una plataforma de 5.000 metros cuadrados construida sobre el mar Caribe.

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Posteriormente, en junio del mismo año, se habilitará el tramo que permitirá conectar este espacio con el sector de La Tenaza, en el barrio El Cabrero, según información de la Alcaldía.

Luego de la presentación del primer recorrido de dos kilómetros, que comunica Playa Azul, en La Boquilla, con el Parque Lineal de Crespo, el alcalde Dumek Turbay señaló que uno de los principales atractivos con los que contará este espacio será el Mirador del Sol.

Esta infraestructura, ubicada frente al barrio Crespo y en inmediaciones de Marbella, permitirá a cartageneros y turistas caminar sobre una plataforma construida sobre el Caribe y disfrutar de una perspectiva diferente de la ciudad, siendo uno de los componentes más representativos de la transformación del Gran Malecón.

El Gran Malecón del Mar es uno de los grandes proyectos de transfomación de Cartagena. Foto: Suministrada a SEMANA / API

Entre sus principales atractivos estarán La Rueda del Sol, una estructura de 60 metros de altura, y el Cubo Interactivo, una propuesta que combina arquitectura y tecnología y que albergará un moderno centro de juegos infantiles.

Una plataforma sobre el mar Caribe

La construcción del Mirador del Sol contempla una compleja infraestructura de ingeniería. La plataforma estará sostenida por 175 pilotes de 24 metros de profundidad, mientras que la rueda tendrá una cimentación independiente, conformada por otros 24 pilotes de 36 metros.

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La Rueda del Sol contará con 20 cabinas climatizadas y permitirá observar desde las alturas diferentes sectores de Cartagena, entre ellos el Centro Histórico, Marbella, El Cabrero y el mar Caribe. Además, durante las noches tendrá espectáculos de iluminación que se sumarán al paisaje del frente marítimo.

El espacio también dispondrá de una plaza central para conciertos, actividades culturales y presentaciones artísticas, así como zonas recreativas para niños, jóvenes y familias. A esto se sumarán más de 20 establecimientos comerciales, áreas verdes y una jardinera que bordeará la plataforma. Por su parte, el Cubo Interactivo tendrá una fachada dinámica que se moverá con la brisa marina.

Gran Malecón del Mar amplía la oferta turística de la Heroica. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

Las siguientes fases

De acuerdo con la Alcaldía, el proyecto continuará con la adecuación del corredor que conectará el Mirador del Sol con el sector de La Tenaza, en El Cabrero, cuya entrega está prevista para junio de 2027.

Este recorrido incorporará nuevos miradores sobre el mar, senderos peatonales, zonas verdes, ciclorrutas, una pista para correr, espacios comerciales y plazoletas destinadas al encuentro y la contemplación del paisaje.

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A partir de La Tenaza se desarrollará la segunda fase del Gran Malecón del Mar, que extenderá el corredor hasta Bocagrande, bordeando el cordón amurallado del Centro Histórico y conectando otros sectores estratégicos de la zona costera. Para esta etapa, el Gobierno nacional anunció recursos por más de $170.000 millones.

Con estas obras, Cartagena busca transformar su relación con el mar mediante la recuperación y ampliación de espacios para el encuentro ciudadano, el deporte y la recreación. La iniciativa también apunta a fortalecer la actividad turística y comercial de la Heroica.