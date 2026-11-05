La gastronomía se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Cundinamarca. Los viajeros se desplazan por la región en busca de sabores, preparaciones tradicionales e ingredientes propios de las diferentes regiones del departamento.

El municipio de Cundinamarca donde el viudo de pescado es exquisito, destino perfecto para pasar días de descanso

Su cocina refleja la herencia campesina y las costumbres de sus habitantes, con platos elaborados a partir de productos locales como el maíz, la papa, las legumbres, las carnes y los pescados de río.

Entre sus preparaciones más representativas se encuentran el ajiaco, la fritanga, la sobrebarriga, la gallina criolla, los tamales y las tradicionales arepas, recetas que conservan parte de la identidad cultural de sus municipios.

El sancocho de gallina es una de las prepraciones típicas en Guataquí. Foto: Getty Images/iStockphoto

También está el sancocho de gallina, sopa que se ha convertido en una de las preparaciones que llama la atención de los turistas.

Uno de los destinos donde se puede disfrutar de este producto es Guataquí, municipio ubicado muy cerca de Bogotá y a donde se llega por la ruta Bogotá–Girardot.

Encantos de Guataquí

Se trata de un municipio ubicado en la provincia del Alto Magdalena y allí esta preparación junto con el viudo de pescado y las arepas de maíz, deleitan el paladar de quienes llegan para disfrutar de un ambiente tranquilo, rodeados de naturaleza.

Los encantos del municipio más antiguo de Cundinamarca, un rincón donde el mute y los lácteos artesanales son un manjar

Ir a Guataquí es una invitación a explorar los paisajes, la historia y las tradiciones que se conservan en las riberas del río Magdalena.

La plataforma De Tour, de la Gobernación de Cundinamarca, indica que entre sus principales atractivos se encuentran el Museo Paleontológico y Arqueológico El Panche, el Cerro de las Tres Cruces, el Malecón del Magdalena y la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, lugares que permiten acercarse al patrimonio cultural y la riqueza natural de este municipio.

En el casco urbano, los viajeros pueden disfrutar del parque principal, un área de esparcimiento, donde cualquier persona puede darse un respiro de la monotonía. Es un área que cuenta con vegetación como árboles, flores y césped, lo que le da un ambiente natural y tranquilo.

El río Magdalena es uno de los principales atractivos de Guataquí. Foto: De Tour- Gobernación de Cundinamarca/API.

Además, el río Magdalena es la principal riqueza hídrica de este lugar, proporcionándole una identidad, ofreciendo lindos paisajes y se convirtiéndose en testigo de su historia.

Dentro de las fortalezas culturales de este rincón cundinamarqués está el Reinado Departamental del Turismo y del Folclor, que sus habitantes celebran cada mes de junio, una festividad que reúne las costumbres y el espíritu alegre de sus habitantes.

Así, Guataquí se perfila como un lugar ideal para quienes buscan experiencias diferentes en medio de la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones colombianas.