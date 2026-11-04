Qué hacer en Augsburgo: tres lugares que vale la pena conocer en esta ciudad de Alemania

Alemania cuenta con ciudades que conservan parte importante de su historia a través de edificios, plazas y barrios que han permanecido en pie durante siglos. Una de ellas es Augsburgo, ubicada en el estado de Baviera, al sur del país.

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Aunque no suele aparecer entre los primeros destinos turísticos que visitan los viajeros, tiene varios atractivos que permiten conocer su pasado y recorrer algunos de los espacios más representativos de la arquitectura alemana.

Para quienes tienen previsto visitar esta ciudad, hay tres sitios que vale la pena incluir en el recorrido.

1. Fuggerei, el conjunto de vivienda social más antiguo del mundo

Uno de los lugares más particulares de Augsburgo es Fuggerei, un conjunto residencial fundado en 1521 por el comerciante y banquero Jakob Fugger. Su creación tenía como propósito ofrecer alojamiento a personas de bajos recursos que cumplieran determinadas condiciones.

Fuggerei, el conjunto residencial más antiguo del mundo. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

Lo que hace especial a este lugar es que continúa funcionando como un barrio habitado, más de 500 años después de su fundación. Sus viviendas conservan una arquitectura tradicional y están organizadas alrededor de pequeños patios y calles peatonales.

Además, Fuggerei mantiene una particularidad: el valor anual del alquiler es equivalente a menos de un euro. Los residentes también deben cumplir con ciertas condiciones religiosas y sociales establecidas desde su creación.

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2. El Ayuntamiento de Augsburgo y el Salón Dorado

En el centro histórico se encuentra el Ayuntamiento de Augsburgo Augsburger Rathaus, una construcción de estilo renacentista que se convirtió en uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad.

El edificio fue construido entre 1615 y 1624, y su principal atractivo está en el Salón Dorado Goldener Saal, un espacio reconocido por sus techos decorados, detalles ornamentales y elementos dorados que cubren buena parte de su interior.

Augsburger Rathaus Foto: Getty Images

3. La Catedral de Augsburgo

Otro punto importante es la Catedral de Santa María, conocida como Augsburger Dom. Sus orígenes se remontan al siglo XI, aunque a lo largo del tiempo tuvo diferentes modificaciones y ampliaciones.

El templo reúne elementos arquitectónicos románicos y góticos. Entre sus principales atractivos están sus vitrales medievales, considerados algunos de los más antiguos que se conservan en una iglesia alemana.

Catedral de Augsburgo Foto: Getty Images

Su interior permite observar diferentes expresiones del arte religioso y conocer parte de la historia de la ciudad, que durante siglos tuvo una importante presencia dentro de la vida religiosa de la región.