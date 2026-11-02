Lo que debía ser una noche de disfraces y diversión terminó convirtiéndose en una preocupación para numerosas familias.

Después de Halloween, las autoridades alemanas recibieron reportes de agujas, clavos, tornillos y otros objetos metálicos encontrados dentro de chocolates, caramelos y galletas que los niños habían recogido durante sus recorridos.

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Una niña terminó con una lesión en la lengua

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en Bremervörde, una localidad del estado de Baja Sajonia, Alemania.

Allí, una niña de nueve años resultó herida cuando intentaba comer una barra de chocolate que había recogido durante la celebración de Halloween.

De acuerdo con la Policía de Rotenburg, la menor se lastimó la lengua al morder el producto.

Una revisión posterior permitió descubrir que en su interior había una aguja de aproximadamente cinco centímetros de longitud.

La Policía abrió una investigación para establecer quién manipuló el chocolate y cómo llegó a manos de la menor.

El caso encendió las alertas porque el objeto estaba escondido dentro de un producto que los niños podían consumir sin advertir el peligro.

Imagen de dulces con agujas que fueron entregados a lvarios niños en Alemania durante Halloween. Foto: Imágenes RTL/ Tagesschau

Clavos, tornillos y agujas en las golosinas de Halloween

El episodio de Bremervörde no fue el único. Durante el fin de semana, diferentes familias reportaron hallazgos similares en varias localidades alemanas.

En Hannover, una niña de nueve años encontró agujas de coser en tres golosinas que había recogido durante su recorrido por el vecindario..

Según la Policía de Hannover, los objetos estaban introducidos individualmente en los productos.

La menor no llegó a consumirlos, por lo que no sufrió lesiones.

Los investigadores buscan establecer quién entregó los dulces manipulados.

Incluso hicieron un llamado a los posibles testigos que estuvieron en el sector de Misburg-Nord, donde la niña recogió las golosinas.

En Essen, dos familias también encontraron agujas en productos que sus hijos habían recibido durante la noche de Halloween.

Los hallazgos incluyeron barras de chocolate y una bolsa de golosinas de goma.

Uno de los casos involucró a un niño de 13 años. Su padre encontró perforaciones sospechosas en el empaque de una barra de chocolate y, al revisar el producto, descubrió una aguja en su interior.

En Bad Salzuflen, otro padre encontró una aguja dentro de un caramelo que su hija había recogido durante la celebración.

Las alertas no se limitaron a las agujas de coser. En otros puntos de Alemania, los padres encontraron objetos metálicos de diferentes características dentro de las golosinas.

En Landshut, en Baviera, se reportaron tornillos introducidos en caramelos masticables y barras de chocolate.

En Adlkofen también se encontraron productos con objetos puntiagudos.

En Vilshofen an der Donau, los padres descubrieron un clavo dentro de una galleta crujiente. Mientras tanto, en Núremberg y Neuburg an der Donau se encontraron agujas en barras de chocolate.

🚨 Hallan en Alemania objetos peligrosos escondidos en dulces de Halloween: niños encuentran clavos y agujas https://t.co/pj0hdoCA41 — INTERNACIONAL (@informador_INT) November 2, 2026

También se reportaron hallazgos en Obernburg am Main, donde se encontraron agujas en productos de chocolate.

En Holm, en el estado de Schleswig-Holstein, se descubrieron clavos dentro de caramelos masticables. Uno de los objetos tenía aproximadamente 3,5 centímetros de longitud.

En Filderstadt, cerca de Stuttgart, dos familias encontraron varias agujas en productos de chocolate con leche y avellanas.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue que los objetos no podían observarse desde el exterior.

Posteriormente, una tercera madre informó que había encontrado otra aguja de coser dentro de un caramelo masticable que su hija había recogido durante Halloween.

La mujer decidió revisar los productos con un imán después de conocer las advertencias policiales.

En el distrito de Constanza también se encontraron objetos metálicos dentro de galletas tipo oblea empacadas individualmente.