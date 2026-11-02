La conmovedora celebración de un hospital en el Congo por su último paciente con ébola. La crisis es enorme

Un grupo de doctores y enfermeras de Médicos sin Fronteras celebran con bailes y canto la salida de los últimos pacientes con ébola de un centro de tratamiento operado por esa organización en Mongbwalu.

La organización informó que es la primera vez desde mayo que no hay casos confirmados recibiendo atención en esa instalación. Sin embargo, las autoridades sanitarias advirtieron que el brote sigue activo y es muy preocupante.

Más de 10.000 casos de ébola fueron detectados en África, la gran mayoría en la República Democrática de Congo (RDC), el epicentro de la epidemia actual, según los últimos datos publicados el martes por las autoridades sanitarias congolesas.

La epidemia en RDC, el más mortífero de los diecisiete brotes de este virus detectados en el país, contaminó a 10.060 personas y causó la muerte de 4.887 en el último balance.

El virus que se detectó por primera vez en mayo se propagó en Nigeria, Kenia y antes en Uganda.

Entre los múltiples retos que supone esta epidemia, está la falta de una vacuna o de un tratamiento para la cepa Bundibugyo, responsable de la epidemia actual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió la semana pasada que África se enfrenta a una tarea “más compleja” para contener este brote, ya presente en el este y en el centro del continente, y que se expande ahora también al oeste, en Nigeria.

El único caso confirmado la semana pasada en Nigeria es el de una mujer suiza que contrajo el virus tras un viaje a Uganda con su marido, y que fue evacuada de vuelta al país helvético el lunes.

Kenia notificó desde el 6 de octubre dos fallecimientos a causa del virus.

Tras registrar un total de 20 casos y dos fallecimientos, la OMS declaró a finales de agosto que Uganda está libre de ébola.

El primer ensayo clínico de una vacuna contra el ébola para el brote que azota a la República Democrática del Congo (RDC) comenzó el viernes, informó el director de la Organización Mundial de la Salud.

El peor episodio de esta enfermedad en la historia del país africano ha superado los 9.700 casos, con un número de muertes mayor a 4.600.

Entre los desafíos que enfrenta la RDC está la falta de vacunas o tratamientos aprobados para la cepa de Bundibugyo, responsable de esta epidemia.

La esperanza de una vacuna

Ervebo, una vacuna aprobada para su uso contra la subespecie más común de ébola, la de Zaire, se someterá a un ensayo en humanos a gran escala en RDC para determinar si ofrece alguna protección cruzada contra la de Bundibugyo.

El ensayo comenzó con la administración de la primera dosis de Ervebo en Bunia, la capital de la provincia de Ituri y epicentro de la emergencia.

“La ciencia nos da esperanza. Hoy, en Bunia, República Democrática del Congo, se vacunó a los primeros participantes en un nuevo ensayo de vacuna contra el ébola llamado Tumaini, que significa ‘esperanza’ en swahili”, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.

“Este ensayo nos ayudará a comprender si alguna de las vacunas candidatas diseñadas para el virus de Bundibugyo funciona”, señaló.

El llamado ensayo Tumaini utilizará un enfoque de vacunación en anillo: inmunizar a los contactos que se consideran de alto riesgo de infección.

Las autoridades se preparan para incorporar además dos vacunas candidatas específicas contra el virus de Bundibugyo, actualmente en etapas tempranas de ensayos clínicos a menor escala.

Una es la de vector adenoviral ChAdOx1 desarrollada por la Universidad de Oxford y la otra, del grupo estadounidense Moderna, utiliza tecnología de ARNm.

*Con información de AFP