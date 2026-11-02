“Trump siempre sale airoso a la hora de votar”: portavoz del Partido Republicano analiza en SEMANA las elecciones en EE. UU.

SEMANA: ¿Cómo están viviendo desde el Partido Republicano las elecciones de mitad de mandato de este martes?

Jaime Flórez: Nosotros lo estamos viviendo con optimismo. Creemos que estamos haciendo las cosas correctamente. Hemos venido recorriendo todo el país con el presidente. Trump ha llevado a cabo más de 30 eventos en diferentes estados, acompañando a sus candidatos. Creemos que tenemos los candidatos indicados.

De acuerdo con lo que hemos podido medir en los eventos en los que ha participado el presidente, las multitudes han sido muy grandes, el entusiasmo ha sido notable y el compromiso del público que asiste a estos encuentros ha sido bastante evidente. Creemos que el mensaje es el apropiado: el presidente necesita contar con el respaldo tanto de la Cámara de Representantes como del Senado para seguir adelantando su agenda.

Hemos tenido la oportunidad de hacer algo que, lamentablemente, los medios no han hecho por nosotros: darle a conocer a la opinión pública los éxitos significativos que ha venido logrando el presidente en una serie de aspectos importantísimos. Fundamentalmente, en el aspecto económico, donde la gente mide solamente cómo le llegan los precios de los comestibles o de la gasolina, pero no se da cuenta del enorme trabajo que se ha venido haciendo para mejorar las cifras en el terreno macroeconómico.

La inflación está controlada, el crecimiento económico sigue en ascenso, las bolsas de valores han registrado récords históricos a lo largo de estos dos años y los fondos de retiro de la gran mayoría de los estadounidenses van en aumento muy significativo. También venimos trabajando muy firmemente en recuperar la independencia energética de Estados Unidos. En fin, toda una serie de aspectos importantes de las promesas que el presidente hizo en 2024 y que viene cumpliendo.

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SEMANA: Si bien las encuestas muestran un panorama distinto, ¿qué esperan conseguir desde el Partido Republicano en cuanto a resultados este martes?

J.F.: Creo que hemos comprobado siempre que las encuestas estaban equivocadas. El presidente Trump no ha llegado a un solo proceso electoral con las encuestas a su favor y los ha ganado. El presidente ganó significativamente en 2016, en contra de las encuestas. En 2020, los resultados fueron considerablemente superiores a lo que estas pronosticaban. Y en 2024, a pesar de que todas las encuestas lo daban por perdedor frente a Kamala Harris, el presidente salió airoso.

Lo mismo sucede con el voto hispano. Yo pongo un ejemplo clarísimo: en Texas, por ejemplo, una encuestadora muy reconocida, Mason-Dixon, decía que Kamala Harris le llevaba diez puntos de ventaja al presidente Trump en el voto hispano. Los resultados fueron completamente distintos. Trump ganó por cerca de 15 puntos porcentuales frente a Kamala Harris en el estado de Texas entre los votantes hispanos.

De manera que nosotros estamos acostumbrados a eso, a sobreponernos a la prensa negativa. Ya está establecido que cerca del 95 % de la información que se divulga sobre el presidente Trump en Estados Unidos es negativa. Y eso tiene incidencia en las encuestas, porque, naturalmente, la gente bombardeada con noticias negativas y el presidente termina teniendo una opinión desfavorable. Pero, a la hora de votar, el presidente Trump siempre sale airoso.

El presidente Trump se juega su futuro en las elecciones de mitad de mandato. Foto: AP / Getty Images

SEMANA: Después de estas elecciones, ¿qué esperan que ocurra en los dos años que le restan al Gobierno de Trump?

J.F.: El presidente Trump presentó una serie de propuestas cuando fue candidato en 2024: hacer a Estados Unidos grande otra vez, hacerlo saludable, rico, poderoso y fuerte en materia militar. Y todo eso se viene cumpliendo.

Lo que va a seguir hacia adelante es justamente eso: el cumplimiento de las promesas que viene haciendo el presidente. Nosotros esperamos que el conflicto en Irán, como lo ha anunciado Trump, esté a punto de concluir, lo que se traduciría casi que de inmediato en costos más bajos de los combustibles, algo que la gente ansía con entusiasmo.

A pesar de que, de acuerdo con las encuestas, un porcentaje significativo de los estadounidenses está dispuesto a pagar un poco más por la gasolina a cambio de tener la garantía de que Irán no pueda llevar armas atómicas a Cuba.

Esto contribuiría a una serie de aspectos importantes. El hecho de que concluya el conflicto en Irán le permitiría al presidente direccionar sus Fuerzas Armadas hacia otros objetivos importantes que tiene esta administración, como la recuperación de Venezuela y, eventualmente, de Cuba también. Esto tiene un significado muy importante para la población hispana en Estados Unidos, que representa el 17 % de los votantes en este país. De manera que se trata, fundamentalmente, de seguir adelante con su agenda de poner primero a Estados Unidos.

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SEMANA: ¿Qué pasaría con la agenda de Trump si los demócratas recuperan el control de una o de las dos cámaras del Congreso?

J.F.: Prácticamente nada. Si ellos llegan a tener una diferencia mínima en la Cámara, no les va a permitir contar con una mayoría con la que puedan legislar abiertamente. Habrá un Congreso muy disfuncional. Ellos están empeñados en iniciar procesos judiciales, es decir, un impeachment contra el presidente Trump, cosa que no lograrían de ninguna manera, porque no tendrían las mayorías suficientes para hacerlo. Ya intentaron hacerlo durante la administración anterior de Trump. Cuando Nancy Pelosi era la presidenta de la Cámara de Representantes, lo intentaron dos veces, lograron aprobarlo en esa cámara, pero se les cayó en el Senado.

La posibilidad de que los demócratas tengan mayoría en ambas cámaras es bastante, bastante lejana. En el peor de los casos habría un empate en el Senado que, como está establecido por la Constitución, dirimiría el vicepresidente, J. D. Vance. De manera que tampoco contarían con una mayoría en esa cámara, en el Senado.

Nosotros no vemos esa posibilidad muy cercana. Creemos que no habrá una ola roja tampoco, pero sí podremos, como hemos venido intentando hacerlo, desafiar a la historia y ponerle fin a esa tradición, a esa creencia fundada en las estadísticas de que el presidente que está en la Casa Blanca pierde escaños en la Cámara y en el Senado en las elecciones de mitad de mandato.

Nosotros creemos que eso aplica para presidentes anteriores, pero no para alguien que ha adquirido el margen de popularidad inmenso que tiene el presidente. Trump logra llevar un 49 % más de votantes a las urnas cuando él figura en la boleta que cuando no. Por eso su empeño en hacer esta gira y decirle a la gente que haga de cuenta que él está en la boleta electoral.

La importancia de estas elecciones es que podamos, desde el Congreso de Estados Unidos, tanto en la Cámara como en el Senado, y desde la Casa Blanca, seguir adelantando la agenda de poner primero a Estados Unidos. Queremos que quede tan afianzada en la opinión pública que los votantes quieran que eso continúe en 2028 y vuelvan a elegir a un presidente y a un Congreso de mayoría republicana. Eso es lo que tratamos de hacer.

El Partido Republicano busca quedarse en el poder del Congreso a la mitad del gobierno de Donald Trump. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué argumentos consideran que tienen los republicanos frente a los demócratas en esta campaña?

J.F.: Tratamos de salvar al país de lo que vienen proponiendo los demócratas, que es nada. No han hecho absolutamente ninguna propuesta para enfrentar los asuntos que consideran que el presidente Trump no viene manejando bien. No han propuesto nada en el terreno económico, nada en el migratorio ni en el del intercambio comercial internacional, que tanto criticaron cuando el presidente instituyó los aranceles. No hay ninguna propuesta demócrata y no les ha quedado más remedio que abrazar a los candidatos socialistas, a los candidatos de extrema izquierda. Y esto ha resonado muy negativamente en todo el país, particularmente en las comunidades hispanas, que ya vimos esa película.

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SEMANA: ¿Qué consecuencias tendría para el Gobierno que los demócratas consiguieran la mayoría, aunque fuera en una sola de las dos cámaras?

J.F.: Muchas de estas iniciativas se van a frenar. Vamos a caer, como digo, en un Congreso completamente disfuncional que va a tratar de revertir todos los logros del presidente Trump. No hay nada que incomode más a los demócratas que al presidente Trump le vaya bien. Ellos olvidan que, cuando al presidente Trump le va bien, le va bien a Estados Unidos. Preferirían que le fuera mal al país con tal de que el presidente no pueda anotarse puntos.

Todo lo que ha hecho el presidente, como la mayor reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos, la reducción muy significativa de los precios de las medicinas y la creación de unas cuentas de inversión para que los niños recién nacidos comiencen a crear patrimonio y puedan llegar a tener 300.000 dólares en una cuenta cuando alcancen la mayoría de edad, todo ese tipo de cosas se revertiría porque son triunfos que ha logrado Trump.

Entre otras cosas, está la frontera segura que el presidente consiguió en apenas días en la Casa Blanca. Los demócratas decían que era imposible controlar la frontera, algo tan elemental como tener una frontera controlada, y Trump lo logró en apenas días. Si los demócratas llegan a tener mayoría, si llegan a tener algo de poder, comenzarían a echar atrás toda esta serie de iniciativas del presidente.

Nadie tiene nada contra que haya inmigración a Estados Unidos, pero tiene que ser legal, ordenada y responsable. No lo fue durante la administración Biden y a eso podríamos volver si los demócratas recuperan el poder.

Eso tendría un efecto inmediato en todas aquellas personas que tienen actualmente trámites legales dentro del proceso migratorio, frente al Departamento de Inmigración. Con ese ingreso desmedido de inmigrantes indocumentados durante la administración Biden, lo primero que ocurrió fue que se acumularon todos esos procesos. Hay gente que llevaba años esperando y ahora tiene que esperar todavía más para que su caso sea atendido.

Si los demócratas regresan al poder —regresan al poder entre comillas—, lo que van a obtener son mayorías muy limitadas, en caso de que lo logren. Nosotros creemos que no lo van a lograr. Tendrían mayorías limitadas que tampoco les darían mucho poder. Pero lo que están buscando es eso: volver a todo ese desastre que teníamos antes de que el presidente Trump regresara a la Casa Blanca.