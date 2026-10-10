Trump enfrenta su peor crisis. Su popularidad está en mínimos históricos con las elecciones de medio término a menos de un mes

A menos de un mes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el panorama se complica para el Partido Republicano y el presidente Donald Trump. La caída de su popularidad entre los estadounidenses aumenta el riesgo de una derrota electoral, que podría debilitar a su movimiento político durante los más de dos años que le quedan en la Casa Blanca.

El presidente Trump llegará a las elecciones intermedias del 3 de noviembre con su aprobación más baja. Una encuesta de Reuters/Ipsos, concluida el 5 de octubre, la ubicó en 32 por ciento, su mínimo histórico, un récord negativo que ya había registrado en septiembre.

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La economía es el principal lastre del mandatario, al igual que la guerra con Irán. El 71 por ciento de los entrevistados por CBS/YouGov desaprueba y el 22 por ciento aprueba su gestión económica, mientras que el 47 por ciento de los encuestados identificó el costo de vida como su principal preocupación de cara a la votación.

La caída alcanza al electorado hispano, que fue crucial para su victoria en 2024. Según Reuters/Ipsos, la aprobación cayó a 24 por ciento, su punto más bajo al comparar sus dos mandatos. El 52 por ciento de los votantes hispanos dijo que votará por los demócratas en noviembre, frente al 26 por ciento que apoyará a los republicanos. El presidente pierde terreno en un grupo en el que el mandatario había ganado adeptos.

El presidente Donald Trump. Foto: AP Photo/Alex Brandon

En la papeleta genérica para el Congreso, el modelo de pronóstico de Nate Silver da a los demócratas 51,3 por ciento frente al 41,6 de los republicanos, una ventaja de 9,7 puntos. El mismo modelo les asigna 93 por ciento de probabilidad de ganar la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen 218 escaños y los demócratas 214, con un independiente y dos vacantes.

Incluso, el Partido Republicano podría perder el control del Senado, algo que hace algunos meses parecía casi imposible. Según el mismo modelo de predicción, esta derrota tiene un 74 por ciento de posibilidades de ocurrir. Si la pierden, Trump necesitaría votos demócratas para sus nombramientos, incluida una eventual vacante en la Corte Suprema. Tampoco podrían usar la vía presupuestaria que les permite aprobar leyes de gasto e impuestos con mayoría simple.

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Las razones son variadas, pero, más allá del tema económico y la impopular guerra contra Irán, al mandatario le está pasando factura también su cruzada contra los inmigrantes ilegales, como analiza Cristhian Mancera, presidente del Concejo Comunitario de Miami-Dade, en SEMANA. “Sin duda, hay gente muy buena que se ve afectada en el proceso. Obviamente, hay inmigrantes que contribuyen a Estados Unidos, pero la forma en que se permitió la entrada de todas estas personas ha sido desafortunada”, dice en referencia al ingreso masivo que hubo durante el Gobierno Biden.

Donald Trump enfrentará las elecciones intermedias el próximo 3 de noviembre. Foto: Getty Images

“La administración de Donald Trump se ha excedido al aplicar lo que el presidente ha querido y lo han hecho quedar muy mal ante el electorado, sobre todo entre los hispanos y los independientes. Ellos ven con mucha preocupación esas tácticas bastante perversas de perseguir a las personas en las calles y sacarlas de sus lugares de trabajo o de los colegios”, señala Mancera.

Estos conflictos le han valido críticas de parte de congresistas aliadas a él, como María Elvira Salazar, quien aseguró que el mandatario había ido demasiado lejos. “Tengan cuidado con lo que les dicen sus asesores sobre política migratoria (...) Los mismos hispanos que los ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”. El presidente respondió a las críticas asegurando que la congresista había llegado a su cargo solo gracias a él, algo que tampoco fue bien recibido.

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Con esto en mente, la votación del 3 de noviembre será la primera consulta nacional sobre el segundo mandato de Donald Trump, y llega con retos económicos, la incertidumbre por la guerra con Irán y las tensiones por la política migratoria entre las principales preocupaciones del electorado. Para Trump y los republicanos, la prueba no es solo de popularidad, sino de capacidad para sostener su agenda en un momento que podría ser clave para el futuro de su gobierno.