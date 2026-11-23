El volcán Kīlauea, en Hawái, registró una espectacular erupción este lunes 23 de noviembre de 2026 correspondiente al episodio número 57 de su actual fase eruptiva en el cráter Halemaʻumaʻu, dejando impactantes imágenes de fuentes incandescentes y columnas de gases.

Kīlauea en erupción: impresionantes fuentes de lava de 150 metros iluminan la isla de Hawái y generan alerta

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS Volcanes), la lava brotó de manera sostenida desde la chimenea norte durante casi seis horas —entre las 12:15 y las 6:00 a. m. hora estándar de Hawái—, alcanzando una altura aproximada de 200 metros (650 pies).

Impactantes imágenes de la erupción del volcán Kilauea en Hawái: se evidencian columnas de lava de hasta 300 metros

Magnitud del episodio 57 y dinámica geofísica del volcán

Según los cálculos realizados por los especialistas a partir de los datos de inclinometría en la cima, el pulso volcánico de este lunes movilizó un volumen aproximado de 5,9 millones de metros cúbicos (7,7 millones de yardas cúbicas) de lava, con una tasa promedio de emisión de 210 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, el USGS informó que la columna eruptiva se elevó hasta los 5.000 metros (16.500 pies) sobre el nivel del mar, mientras que la tefra proyectada cayó hacia el suroeste dentro de un sector cerrado al público del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Este evento forma parte de la secuencia eruptiva iniciada la noche del 23 de diciembre de 2024 en la caldera Kaluapele, donde los respiraderos norte y sur vienen rellenando progresivamente el fondo del cráter Halemaʻumaʻu.

Cada episodio se caracteriza por un ciclo de presión subterránea que dibuja un patrón “en forma de sierra” en los inclinómetros electrónicos —como los de la estación UWD en Uēkahuna—: el terreno sufre una inclinación inflacionaria previa por acumulación de magma y pasa abruptamente a una inclinación deflacionaria en el instante en que estalla la fuente de lava y se libera la presión interna, elevando escalonadamente el piso del cráter medido por telémetro láser.

Seis horas de lava incandescente en el cráter Halemaʻumaʻu: así fue la nueva erupción del volcán Kīlauea reportada por el USGS Foto: U.S. Department of the Interior @USGSVolcanoes

Precauciones para visitantes por gases y vidrio volcánico

Aunque las fuentes de lava del Kīlauea pueden observarse desde distintos miradores públicos del parque nacional, las autoridades científicas reiteraron el llamado a la precaución para quienes acuden a presenciar el fenómeno.

Los vientos cambiantes dispersan altas concentraciones de dióxido de azufre (SO₂) y partículas vítreas conocidas como cabello de Pele, elementos que pueden irritar las vías respiratorias e incrustarse en la piel de los visitantes.