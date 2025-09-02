Suscribirse

Estados Unidos

Impactantes imágenes de la erupción del volcán Kilauea en Hawái: se evidencian columnas de lava de hasta 300 metros

El volcán erupcionó por segunda vez en menos de una semana.

Redacción Mundo
3 de septiembre de 2025, 2:40 a. m.
volcán Kilauea
Volcán Kilauea, en Hawái. | Foto: Tomada de redes sociales

Este martes rondaron por redes sociales varios videos de la segunda erupción, en menos de una semana, de un imponente volcán en Hawái, en Estados Unidos. Las imágenes dan cuenta de los metros de lava que se extendieron por la tierra, luego de que este elevara varias columnas de más de 300 metros de lava ardiente el pasado 31 de agosto.

Se trata del volcán Kilauea, que entró en erupción a medio día de este 2 de septiembre. Se trata del espectáculo número 32 que se registra de este volcán en los últimos 200 años de historia.

Las imágenes fueron compartidas por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que logró captar de manera nítida el fenómeno natural. En estas, se observa cómo se elevan altas columnas de fuego y roca volcánica que salen expulsadas con fuerza por el cráter norte de la montaña, alcanzando alturas de hasta 300 metros.

Contexto: Conmovedor mensaje: las palabras del padre de la joven que falleció tras caer a un volcán

El momento ofreció un espectáculo visual para aquellos que estaban en aquel momento en el Parque Nacional de los Volcanes, en Hawái.

Ante la situación, el Servicio Geológico del país norteamericano subió la alerta a “vigilancia”, mientras que el Código de Color de Aviación se encuentra naranja en este momento.

volcán Kilauea
El 31 de agosto, el volcán erupcionó por primera vez desde el pasado diciembre. | Foto: Tomada de redes sociales

El volcán Kilauea está ubicado en el archipiélago hawaiano, a unos 320 kilómetros al sur de la ciudad más grande del estado de Hawái, Honolulu.

Contexto: Nostradamus y Baba Vanga coinciden en la misma y escalofriante profecía para 2025; auguran desalentadora situación

Durante los últimos ocho meses, las visitas al parque estatal de volcanes han aumentado de manera considerable debido a la actividad reciente, que llama la atención de cientos de turistas y ciudadanos interesados en presenciar en primera fila el evento natural.

De acuerdo con un reportaje del medio estadounidense CNN, la portavoz del parque, Jessica Ferracane, indicó que las últimas erupciones de este magnífico volcán han durado entre 10 y 12 horas. Y agregó que las personas que deseen ver el fenómeno, deben inscribirse en la página oficial de la institución para recibir las alertas del Servicio Geológico y así poder ingresar al parque en el momento perfecto.

Al mismo tiempo, la portavoz del parque advirtió a los visitantes a permanecer en los senderos marcados dentro de los establecimientos. Estos cuentan con señalizaciones e iluminaciones para que las personas puedan seguir el camino y no poner en riesgo su seguridad, ya que es probable que se registre una caída, que puede resultar en heridas graves o incluso la muerte.

Junto con estas advertencias, las personas deberían ingresar al parque con linterna y otros implementos necesarios que indica la página web, ya que el gas volcánico, el vidrio y la ceniza pueden ser peligrosos para los asistentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fernando Batista se pronuncia antes del partido Argentina vs. Venezuela: esto dijo sobre Lionel Messi

2. Andrea Serna destapó la razón por la que ‘se escapó’ del ‘Desafío Siglo XXI’

3. Trump acusa a Kim y Putin, reunidos en Pekín, de conspirar contra EE.UU.

4. Este es el perfil del abogado de 65 años, exasesor de la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín, atacado por un habitante de calle

5. Congreso de EE. UU. publica más de 33.000 archivos nuevos del caso Epstein: “transparencia total”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosvolcánErupción de volcán

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.