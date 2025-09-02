Impactantes imágenes de la erupción del volcán Kilauea en Hawái: se evidencian columnas de lava de hasta 300 metros

Este martes rondaron por redes sociales varios videos de la segunda erupción, en menos de una semana, de un imponente volcán en Hawái, en Estados Unidos. Las imágenes dan cuenta de los metros de lava que se extendieron por la tierra, luego de que este elevara varias columnas de más de 300 metros de lava ardiente el pasado 31 de agosto.

Se trata del volcán Kilauea, que entró en erupción a medio día de este 2 de septiembre. Se trata del espectáculo número 32 que se registra de este volcán en los últimos 200 años de historia.

Episode 32 of Kīlauea’s ongoing summit eruption, on the Island of Hawaiʻi, began this morning, September 2, at 6:35 a.m. Hawaii Standard Time. Current fountains are about 500 feet (150 meters) high and arcing into Halemaʻumaʻu crater. According to the National Weather Service,… pic.twitter.com/xiFUFKToYA — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 2, 2025

Las imágenes fueron compartidas por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que logró captar de manera nítida el fenómeno natural. En estas, se observa cómo se elevan altas columnas de fuego y roca volcánica que salen expulsadas con fuerza por el cráter norte de la montaña, alcanzando alturas de hasta 300 metros.

El momento ofreció un espectáculo visual para aquellos que estaban en aquel momento en el Parque Nacional de los Volcanes, en Hawái.

Ante la situación, el Servicio Geológico del país norteamericano subió la alerta a “vigilancia”, mientras que el Código de Color de Aviación se encuentra naranja en este momento.

El 31 de agosto, el volcán erupcionó por primera vez desde el pasado diciembre. | Foto: Tomada de redes sociales

El volcán Kilauea está ubicado en el archipiélago hawaiano, a unos 320 kilómetros al sur de la ciudad más grande del estado de Hawái, Honolulu.

Durante los últimos ocho meses, las visitas al parque estatal de volcanes han aumentado de manera considerable debido a la actividad reciente, que llama la atención de cientos de turistas y ciudadanos interesados en presenciar en primera fila el evento natural.

De acuerdo con un reportaje del medio estadounidense CNN, la portavoz del parque, Jessica Ferracane, indicó que las últimas erupciones de este magnífico volcán han durado entre 10 y 12 horas. Y agregó que las personas que deseen ver el fenómeno, deben inscribirse en la página oficial de la institución para recibir las alertas del Servicio Geológico y así poder ingresar al parque en el momento perfecto.

HAPPENING NOW! episode 32 at kilauea kicked off this morning 9-2-25 with some HIGH LAVA FOUNTAINS! lots of tephra flying around ... pic.twitter.com/NFee2jeoAl — Black Hole (@konstructivizm) September 2, 2025

Al mismo tiempo, la portavoz del parque advirtió a los visitantes a permanecer en los senderos marcados dentro de los establecimientos. Estos cuentan con señalizaciones e iluminaciones para que las personas puedan seguir el camino y no poner en riesgo su seguridad, ya que es probable que se registre una caída, que puede resultar en heridas graves o incluso la muerte.