Conmovedor mensaje: las palabras del padre de la joven que falleció tras caer a un volcán

Después de casi dos meses del trágico incidente en el que Juliana Marins, una joven de 26 años, falleció posteriormente a su caída a un volcán en Indonesia, por fin se pronunció al respecto uno de sus familiares.

Se trata de su padre, Manoel Marins, quien se comunicó por medio de sus redes sociales dedicándole unas sentidas palabras a su fallecida hija.

La víctima desapareció el pasado sábado 21 de junio; tiempo después se dio a conocer que cayó en un acantilado del Monte Rinjani, del cual no pudo salir durante cuatro días hasta perecer. En dicho momento se encontraba realizando una excursión al volcán activo, según informó El Tiempo.

Los rescatistas intentaron evacuar a Juliana Marins durante bastante tiempo. | Foto: AFP

Este suceso conmovió a una gran parte de la comunidad brasileña y a nivel mundial. El mensaje de reflexión, amor y paz compartido por su padre trascendió a los corazones de muchas personas sin importar el idioma.

Manoel Marins utilizó como base la letra de una popular canción brasileña, titulada Então vale a pena (Entonces vale la pena, en español). En específico, compartió la parte de la letra que dice: “Si la muerte es parte de la vida, y si vale la pena vivir, entonces morir vale la pena, si la gente tuvo el tiempo para crecer”.

Por medio del conmovedor mensaje, se pudo apreciar que, pese al dolor que simboliza perder a un ser querido, y más aún si se trata de un hijo, reconoció que la vida de su hija fue plena, llena de conocimiento y evolución personal, que al fin y al cabo contribuyeron por una razón en la tierra.

Además, el progenitor de la víctima se refirió al terrible deceso con una metáfora que hizo temblar los corazones de quienes lo escucharon. Expresó que interpretaba este proceso como un sándwich: entendía el hecho de llegar e irse del mundo como dos rebanadas de pan, mientras que la vida era todo aquello que estaba entre esas dos, por lo que el relleno era lo más sabroso y lo que, sin lugar a dudas, le da valor a cualquier existencia.