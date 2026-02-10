Tecnología

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

En algunos países este tipo de llamadas despierta mayores sospechas entre usuarios y autoridades.

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 5:28 p. m.
Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, es esencial evitar respuestas que puedan comprometer la seguridad.
Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, es esencial evitar respuestas que puedan comprometer la seguridad. Foto: Getty Images

Las comunicaciones provenientes de números internacionales desconocidos se han consolidado como uno de los métodos más usados para cometer estafas y extorsiones, con el objetivo de obtener información personal o datos bancarios de las víctimas. Si bien no todas estas llamadas representan un riesgo, es importante saber identificar prefijos que suelen estar asociados a actividades fraudulentas para evitar problemas.

Uno de los códigos que más preocupación ha generado recientemente es el +62, correspondiente a Indonesia. Durante el último año, se han reportado múltiples casos de personas que afirman haber sido engañadas o presionadas tras atender llamadas de números que iniciaban con este prefijo.

La mejor solución es nunca contestar llamadas con estos prefijos para evitar estafas.
La mejor solución es nunca contestar llamadas con estos prefijos para evitar estafas. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), contestar o devolver una llamada sospechosa puede acarrear consecuencias económicas y de seguridad, incluso sin mantener una conversación prolongada. Además, acciones tan simples como responder “sí” a una llamada pueden ser utilizadas para cometer fraudes o suplantaciones de identidad.

Este prefijo internacional lleva varios años bajo la lupa de las autoridades debido a su frecuente vinculación con fraudes telefónicos. Organismos de seguridad, como la Guardia Civil de España, han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos de atender llamadas procedentes de este código, ya que numerosas denuncias apuntan a intentos de estafa y extorsión tras responder a números desconocidos que lo utilizan.

Aunque evitar contestar este tipo de comunicaciones reduce considerablemente el riesgo, los expertos señalan que bloquear los números sospechosos es una medida adicional recomendable para prevenir futuros intentos de contacto.

Sin embargo, bloquear manualmente cada número puede resultar poco práctico, ya que los delincuentes suelen cambiar de líneas con frecuencia. Por esta razón, una alternativa eficaz es utilizar aplicaciones especializadas en la gestión y filtrado de llamadas, capaces de identificar posibles riesgos y frenar comunicaciones no deseadas.

Las llamadas de números desconocidos se puede prestar para estafas.
Las llamadas de números desconocidos se puede prestar para estafas. Foto: Getty Images

Herramientas como Truecaller, Call Blocker, Hiya o Call ID permiten detectar números reportados como peligrosos y ofrecen una capa extra de protección frente a este tipo de fraudes.

Por su parte, otra buena opción es ignorar estas llamadas, no contestarlas y evitar cualquier tipo de interacción. De esta manera, se protege la información personal y se mantiene a salvo la seguridad digital propia y la de las personas cercanas.

