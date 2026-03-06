Tecnología

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años: el nuevo país que planea aplicar la polémica medida

El anuncio llegó después de que varios países, empezando por Australia, tomaran medidas similares o empezaran a debatir cambios en su legislación.

Redacción Tecnología
6 de marzo de 2026, 5:02 p. m.
Jóvenes usando dispositivos móviles.
Jóvenes usando dispositivos móviles. Foto: Getty Images

El Gobierno de Indonesia anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, por el riesgo que suponen, según él, la pornografía, el ciberacoso, el fraude en línea y la dependencia a internet.

El anuncio llegó después de que varios países, empezando por Australia, tomaran medidas similares o empezaran a debatir cambios en su legislación para restringir el uso de las redes sociales entre los adolescentes.

“Las cuentas pertenecientes a niños de menos de 16 años en las plataformas de alto riesgo comenzarán a ser desactivadas, empezando por YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox”, declaró la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, en un comunicado.

El gobierno interviene “para que los padres ya no tengan que luchar solos contra los gigantes de los algoritmos”, agregó, y precisó que la medida entrará en vigor el 28 de marzo.

Jakarta, Indonesia
Vista de Jakarta, Indonesia Foto: Getty Images

La prohibición se implementará por etapas “hasta que todas las plataformas cumplan con sus obligaciones”, indicó la ministra.

La AFP se puso en contacto con TikTok Indonesia y con Google Indonesia pero, de momento, no hicieron comentarios al respecto.

Meutya Hafid señaló que el gobierno de Yakarta es consciente de que la nueva reglamentación “podría causar algunas molestias iniciales” a los usuarios en Indonesia, pero defendió que “se trata de la mejor medida (...) a tomar en este periodo de emergencia digital”.

La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.
La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas. Foto: Getty Images

“Tomamos esta medida para retomar el control del futuro de nuestros niños. Queremos que la tecnología humanice a los seres humanos y que no sacrifique a nuestros niños”, añadió.

En diciembre, Australia ordenó a TikTok, YouTube y otras redes sociales que suprimieran las cuentas de menores de 16 años; y en Francia, los diputados aprobaron un proyecto de ley para que esas plataformas se prohíban a los menores de 15.

Dinamarca, Grecia y España presionan también a nivel de la Unión Europea (UE) para que se lleve a cabo una acción similar.

Esta semana se puso en marcha un comité de expertos en la UE destinado a abordar la cuestión de si se deben prohibir o no las redes sociales a los menores.

India confirmó recientemente que contempla emprender medidas similares para proteger a los menores de abusos en línea.

*Con información de AFP.

