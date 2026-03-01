Advierten sobre los graves riesgos de la sobreexposición digital; tenga en cuenta estas recomendaciones

Publicar cosas aparentemente inofensivas, como fotografías de los hijos, detalles de su rutina diaria, gustos, estado de salud o actividades deportivas, pueden ofrecer datos suficientes para que desconocidos reconstruyan aspectos de su vida. Esta situación puede vulnerar su privacidad y, además, exponer a riesgos innecesarios.

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para revisar cuidadosamente el contenido que publican y fortalecer la configuración de privacidad en sus perfiles digitales.

La entidad indicó que es clave una cultura de autoprotección y conciencia sobre la información que se hace visible en redes sociales y subrayó que lo que se comparte en internet “puede quedar al alcance de desconocidos y ser utilizado con fines indebidos”.

“Las redes son herramientas valiosas para comunicarse, aprender y compartir, pero es fundamental conocer sus riesgos y utilizar adecuadamente las opciones de privacidad, pensar antes de publicar y evitar exponer información sensible que pueda comprometer la seguridad de niños, niñas y adolescentes”, agregó la entidad.

Evitar compartir información sensible como nombres completos, ubicaciones frecuentes, nombre del colegio o situaciones personales son recomendaciones clave en este propósito.

“El primer filtro de seguridad de nuestros niños está en casa y hoy también está en el entorno digital. Lo que publicamos puede ser utilizado por delincuentes para acercarse, generar confianza o planear un delito. Pensar antes de compartir y proteger la información personal de los menores, es el primer paso para garantizar la seguridad”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

La entidad reitera la importancia de promover conversaciones en familia sobre el uso responsable de las redes sociales y los riesgos asociados a la exposición digital, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Recientemente, esta entidad advirtió sobre una peligrosa modalidad de estafa sobre la que hay que tener mucho cuidado.

En ella, los delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Para ello, utilizan pretextos como el de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión de la cuenta.

Señales que indican que puede ser una estafa

Con el objetivo no ser víctima de los estafadores, WhatsApp alerta sobre las señales que indican por qué este tipo de mensajes son una estafa:

Errores ortográficos o gramaticales.

Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.

Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

Adicionalmente, también se debe tener cuidado de los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos

“En muchos casos, los estafadores simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos personales”, agrega la secretaría.