Tecnología

Advierten sobre los graves riesgos de la sobreexposición digital; tenga en cuenta estas recomendaciones

Es clave fortalecer la configuración de privacidad en sus perfiles digitales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 7:17 a. m.
Especialistas en seguridad digital alertan sobre llamadas que aparentan ser oficiales, pero esconden intentos de fraude.
Especialistas en seguridad digital alertan sobre llamadas que aparentan ser oficiales, pero esconden intentos de fraude. Foto: Getty Images

Publicar cosas aparentemente inofensivas, como fotografías de los hijos, detalles de su rutina diaria, gustos, estado de salud o actividades deportivas, pueden ofrecer datos suficientes para que desconocidos reconstruyan aspectos de su vida. Esta situación puede vulnerar su privacidad y, además, exponer a riesgos innecesarios.

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para revisar cuidadosamente el contenido que publican y fortalecer la configuración de privacidad en sus perfiles digitales.

La entidad indicó que es clave una cultura de autoprotección y conciencia sobre la información que se hace visible en redes sociales y subrayó que lo que se comparte en internet “puede quedar al alcance de desconocidos y ser utilizado con fines indebidos”.

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

“Las redes son herramientas valiosas para comunicarse, aprender y compartir, pero es fundamental conocer sus riesgos y utilizar adecuadamente las opciones de privacidad, pensar antes de publicar y evitar exponer información sensible que pueda comprometer la seguridad de niños, niñas y adolescentes”, agregó la entidad.

Tecnología

Amazon ofrece reembolsos totales a los usuarios: estos son los beneficiarios y las fechas de la devolución del dinero

Tecnología

¿Qué es phygital? La tendencia global que fusiona lo físico y digital que empieza a transformar el entretenimiento en Medellín

Tecnología

Fin del misterio: se revela el día en que cumplen años las personas nacidas el 29 de febrero cuando no es año bisiesto

Tecnología

El regreso a la Luna se retrasa: científicos de la NASA anuncian nueva fecha para un hito que no ocurre desde hace más de 50 años

Tecnología

La opción de WhatsApp con la que puede encontrar y recuperar mensajes viejos en sencillos pasos

Tecnología

A pocas horas para presenciar una alineación de seis planetas: esta es la verdad detrás de este increíble fenómeno astronómico

Tecnología

Alineación planetaria de este sábado 28 de febrero: ¿Cómo verla desde Colombia?

Tecnología

Android prepara un cambio clave para reforzar la seguridad de las API de accesibilidad: así serán las nuevas restricciones

Tecnología

Pilas con instalar esta versión de WhatsApp porque podría meterse en serios problemas y su cuenta estaría en peligro

Tecnología

WhatsApp actualiza sus reglas y revela las tres prácticas ‘prohibidas’ que pueden llevar a la suspensión de una cuenta

Evitar compartir información sensible como nombres completos, ubicaciones frecuentes, nombre del colegio o situaciones personales son recomendaciones clave en este propósito.

Los factores por los que aumentan las estafas a los adultos mayores en internet

“El primer filtro de seguridad de nuestros niños está en casa y hoy también está en el entorno digital. Lo que publicamos puede ser utilizado por delincuentes para acercarse, generar confianza o planear un delito. Pensar antes de compartir y proteger la información personal de los menores, es el primer paso para garantizar la seguridad”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

La entidad reitera la importancia de promover conversaciones en familia sobre el uso responsable de las redes sociales y los riesgos asociados a la exposición digital, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Alertan sobre peligrosa modalidad de estafa relacionada con WhatsApp

Recientemente, esta entidad advirtió sobre una peligrosa modalidad de estafa sobre la que hay que tener mucho cuidado.

En ella, los delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Para ello, utilizan pretextos como el de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión de la cuenta.

Señales que indican que puede ser una estafa

Con el objetivo no ser víctima de los estafadores, WhatsApp alerta sobre las señales que indican por qué este tipo de mensajes son una estafa:

  • Errores ortográficos o gramaticales.
  • Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.
  • Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

Adicionalmente, también se debe tener cuidado de los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos

“En muchos casos, los estafadores simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos personales”, agrega la secretaría.

Más de Tecnología

Prime Video ha cambiado su forma de navegación dentro de la aplicación.

Amazon ofrece reembolsos totales a los usuarios: estos son los beneficiarios y las fechas de la devolución del dinero

Alertan sobre los juguetes con luz láser que podrían quemar la retina sin que los niños sientan dolor.

¿Qué es phygital? La tendencia global que fusiona lo físico y digital que empieza a transformar el entretenimiento en Medellín

Celebración de cumpleaños

Fin del misterio: se revela el día en que cumplen años las personas nacidas el 29 de febrero cuando no es año bisiesto

La NASA aplaza a 2028 que el ser humano vuelva a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años.

El regreso a la Luna se retrasa: científicos de la NASA anuncian nueva fecha para un hito que no ocurre desde hace más de 50 años

Más allá de ser una herramienta de mensajería, para millones de personas WhatsApp funciona como un archivo digital.

La opción de WhatsApp con la que puede encontrar y recuperar mensajes viejos en sencillos pasos

Una imagen inédita revela señales claras de actividad protoplanetaria.

A pocas horas para presenciar una alineación de seis planetas: esta es la verdad detrás de este increíble fenómeno astronómico

Alineación planetaria

Alineación planetaria de este sábado 28 de febrero: ¿Cómo verla desde Colombia?

Si tiene uno de estos apellidos, podría ser descendiente de los gitanos.

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

Los renos hembra roen las astas dejadas por otros ejemplares para tener un suplemento nutricional posparto.

Renos que comen huesos: científicos descubren una conducta inesperada para alimentarse

Noticias Destacadas