Google simplifica la verificación de cuentas: ahora bastará pulsar un botón para realizarla al instante

Google ha anunciado cambios en el proceso de verificación de correos electrónicos durante el registro o la recuperación de cuentas, con el objetivo de que los usuarios no tengan que salir de la aplicación. A partir de ahora, podrán dar su consentimiento con solo pulsar un botón.

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Adiós a los códigos

La verificación de correo electrónico es un paso habitual al crear una cuenta o al intentar recuperarla tras olvidar la contraseña. Tradicionalmente, este proceso implica recibir un código de un solo uso (OTP) o un enlace a través del correo electrónico o por SMS.

Sin embargo, este mecanismo obliga al usuario a abandonar la aplicación para abrir su gestor de correo o la app de mensajería. Además, en algunos casos, los mensajes pueden retrasarse o terminar en la carpeta de spam.

Google afirma que este sistema mejora la seguridad y la rapidez en la autenticación. Foto: Getty Images

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Para reducir esta fricción, Google ha presentado una solución que los desarrolladores podrán implementar mediante la API de gestión de credenciales. Esta herramienta permitirá obtener una dirección de correo electrónico verificada de forma criptográfica directamente desde el dispositivo del usuario.

Con este cambio, el proceso se simplifica notablemente: bastará con que el usuario pulse el botón “Aceptar y continuar” para que la aplicación reciba los datos del correo de forma inmediata.

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Según explicó la compañía en el blog de desarrolladores de Android, esta función es compatible, por ahora, únicamente con cuentas de Google, y no con cuentas de Workspace ni con perfiles supervisados.

Aun así, Google asegura que este nuevo sistema “ofrece a los usuarios una autenticación más ágil y segura”, y representa “un paso hacia un futuro en el que la verificación deje de ser una tarea manual para convertirse en una experiencia integrada y fluida dentro del entorno móvil”.

*Con información de Europa Press.