Un primer panda gigante será presentado ante la sociedad

En Indonesia, se prepara el primer panda gigante de ese país para hacer su presentación oficial ante la sociedad. Con su emblemático pelaje blanco y negro, esta especie única nació hace 170 días y genera gran expectativa en la nación asiática.

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El animal, que permanece en un importante zoológico de Indonesia, goza de excelente salud y hará su primera aparición pública este mes. El director del zoo celebró este hecho también como una nueva oportunidad para el país.

“Muchos indonesios tenían que viajar hasta China solo para ver crías de panda. Ahora ya no necesitan hacerlo”, declaró el director del zoológico, Aswin Sumampau, mediante una rueda de prensa este viernes.

El oso permanece siendo protegido por el zoológico. Foto: AFP

Su nacimiento en Indonesia se preparó desde 2017

El panda Satrio Wiratama nació en noviembre en Taman Safari Indonesia, un zoológico en la isla de Java (en el centro del archipiélago). Sus progenitores son una pareja de pandas oriundos de China. Fueron prestados a Indonesia para la gestación.

Su madre, Hu Chun, y su padre, Cai Tao, llegaron a Indonesia en 2017 cuando apenas tenían siete años, en el marco de la llamada “diplomacia del panda” de China, para celebrar los 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países.

Esta acción del Gobierno chino se realizó con el objetivo de mejorar la imagen internacional, fomentar la buena voluntad y premiar o fortalecer acuerdos políticos y comerciales con otros países de la región.

Lo bautizaron “Río”

“Rio”, como le llaman sus cuidadores, es el único panda gigante nacido en un zoológico fuera de China en los últimos tres años. Su nombre, que significa “guerrero valiente y noble”, hace honor también a esta última aptitud.

“El pequeño panda es tierno, adorable y derrite el corazón”, escribió un admirador en las redes sociales del zoológico cuando se mostró al oso jugando con un peluche y un anillo de dentición de bambú.

Oso panda en Indonesia Foto: AFP

Actualmente, Río pesa más de 11 kg y todavía está aprendiendo a trepar, según Bongot Huaso Mulia, el veterinario que lo cuida. El joven panda, cuyo pelaje aún está salpicado de pelos rojizos, es muy activo y sigue siendo amamantado, añadió.

Semanas antes de que este oso sea presentado en Indonesia, el público se declara impaciente por conocerlo; hay gran expectativa en el país asiático por ver al primer gran gigante panda en su país.

Por su parte, China envía por todo el planeta animales considerados “tesoros nacionales” en el marco de su “diplomacia del panda”, que consiste en ofrecer o prestar estos animales a otros países como muestra de amistad.

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*Con información de AFP.