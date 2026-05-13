El Meta ganó por tercera vez el Global Big Day y se consolida como potencia mundial del aviturismo

Este 2026, el departamento del Meta volvió a ganar el concurso de avistamiento de aves más importante de Colombia, el Global Big Day. La Gobernación detalló cómo lo lograron y, así mismo, anticiparon lo que significa para la región.

Global Big Day 2026: Colombia lideró nuevamente el mayor conteo internacional de aves del mundo

Por tercer año consecutivo, el Meta gana este reconocimiento que lo sitúa como el campeón nacional de la competencia, consolidando al departamento como territorio líder en avistamiento de aves en Colombia.

La gobernadora Rafaela Cortés reaccionó a la victoria y junto con su equipo detalló que el campeonato fue posible gracias al reporte de 714 especies en el que participaron cerca de 2.800 habitantes de la región.

Fue clave el trabajo articulado en el que apoyaron las siguientes entidades:

La Gobernación con el Instituto de Turismo del Meta

Cormacarena

Parques Nacionales Naturales de Colombia

La Cámara de Comercio de Villavicencio

Alcaldías municipales

Redes de observadores de aves

Operadores turísticos

Comunidades rurales

Instituciones educativas

Científicos y organizaciones ambientales.

¿Por qué es importante el Global Big Day?

La competencia es considerada como la movilización de ciencia ciudadana más importante del mundo. Es liderada internacionalmente por el Cornell Lab of Ornithology, una de las organizaciones con más autoridad en esta materia a nivel mundial.

Anualmente se reúnen miles de observadores, científicos, fotógrafos, operadores turísticos y comunidades de diferentes países para registrar especies de aves en tiempo real a través de plataformas científicas internacionales.

De tal forma que el concurso también se convierte en una vitrina global para los territorios con mayor riqueza ambiental y biodiversidad.

Expertos internacionales llegaron al Meta para el Global Big Day. Foto: Gobernación del Meta - API

La gobernadora del departamento señaló que este logro es más que un reconocimiento ambiental; es una demostración de cómo la biodiversidad puede convertirse en motor de desarrollo económico, generación de empleo y transformación social para las comunidades rurales.

“Aquí estamos demostrando que la biodiversidad también puede generar oportunidades, empleo y bienestar para nuestras comunidades”, declaró la gobernadora Cortés.

Entre las aves más emblemáticas reconocidas en el Meta por autoridades ambientales y plataformas científicas como eBird y el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) se encuentran:

Águila arpía

Guacamaya bandera

Gallito de roca

Tucán pechiblanco

Paujil

Carpintero real

Garza tigre

Colibríes amazónicos

Martín pescador amazónico

Búho rayado

Cardenal de los Llanos

Corocora roja

Hoatzín o shansho.

El departamento destacó por reportar más de 714 especies en el territorio. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Gobernación del Meta - API

Cormacarena también ha resaltado la presencia de especies amenazadas y migratorias que convierten al Meta en uno de los territorios más importantes del país para la conservación de aves.

La riqueza se debe a los bosques amazónicos, las sabanas de la Orinoquía, el piedemonte llanero, las zonas andinas, los humedales y corredores ambientales de la región.