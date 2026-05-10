El ruido constante de los barcos en los océanos del mundo está obligando a las ballenas a modificar su forma de comunicarse.

Investigaciones recientes señalan que estos mamíferos marinos deben aumentar la intensidad de sus vocalizaciones para poder ser escuchados, en medio de un entorno cada vez más dominado por la actividad humana.

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¿Cómo el tráfico marítimo interfiere en la comunicación, migración y comportamiento de las ballenas?

Las ballenas, uno de los animales más grandes del planeta, dependen del sonido para comunicarse, orientarse y sobrevivir en el océano.

Sin embargo, esa comunicación se está viendo cada vez más interferida por un factor humano creciente: el ruido de los barcos.

De acuerdo con una investigación divulgada por El Espectador, basado en investigaciones sobre contaminación acústica marina, el aumento del tráfico marítimo está afectando directamente la forma en que estos mamíferos marinos emiten y reciben sus señales acústicas.

En particular, los sonidos de las embarcaciones se superponen con las frecuencias utilizadas por varias especies de ballenas, lo que las obliga a modificar su comportamiento vocal para poder ser escuchadas.

De acuerdo a lo que indican recientes investigaciones, el ruido generado por las actividades humanas en el océano puede “enmascarar” las llamadas de las ballenas.

Esto dificulta la comunicación entre individuos que dependen del sonido para coordinar migraciones, reproducirse o alertarse de peligros.

En algunos casos, este fenómeno puede incluso reducir el alcance efectivo de sus vocalizaciones.

Además del impacto en la comunicación, los científicos han observado que el ruido constante de los barcos puede obligar a las ballenas a gastar más energía de la necesaria al intentar hacerse oír

Lo que podría afectar procesos vitales como la alimentación y la reproducción.

En algunos casos, también se ha documentado que ciertas especies modifican sus rutas migratorias para evitar zonas con alto tráfico marítimo, lo que implica cambios en su comportamiento natural.

La investigación también señala que estas especies han evolucionado durante millones de años para emitir sonidos de baja frecuencia capaces de viajar grandes distancias bajo el agua.

Ballenas en su hábitat natural, donde dependen del sonido para comunicarse y sobrevivir. Foto: DW

Interferencia acústica en el océano afecta la comunicación de las ballenas

Sin embargo, esas mismas frecuencias coinciden con las del ruido producido por motores de embarcaciones modernas, lo que genera una interferencia directa en su sistema de comunicación.

trabajos sobre el impacto del tráfico marítimo en comunicación y migración, explican que este tipo de contaminación acústica no solo altera la comunicación, sino que también puede generar estrés en los animales, obligándolos a modificar rutas o comportamientos naturales para evitar zonas más ruidosas.

Investigaciones publicadas en revistas especializadas como Science y Nature han advertido que el océano se ha convertido en un entorno cada vez más ruidoso debido al incremento del transporte marítimo global.

Este fenómeno está afectando a múltiples especies marinas, no solo a las ballenas.

En este contexto, los expertos coinciden en que la contaminación acústica marina es un problema ambiental subestimado.

A diferencia de otros tipos de contaminación más visibles, el ruido submarino se propaga de forma amplia y persistente, afectando áreas incluso alejadas de las rutas directas de navegación.

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La evidencia recopilada en estos estudios refuerza una conclusión preocupante: las ballenas no están cambiando su forma de comunicarse por evolución natural, sino por una presión externa creciente.

En otras palabras, deben “ajustar su voz” para sobrevivir en un océano cada vez más dominado por la actividad humana.