Estados Unidos

Videos de osos pandas jugando en la nieve conquistan redes sociales tras intensa nevada en Estados Unidos

Las intensas nevadas, incluso en lugares donde no es típico el frío extremo, fueron el ambiente perfecto para que algunos animales jugaran.

Redacción Mundo
27 de enero de 2026, 10:41 p. m.
Los videos fueron compartidos en las redes sociales del zoológico de Washington D. C.
Los videos fueron compartidos en las redes sociales del zoológico de Washington D. C. Foto: Kaitlyn Adkins/Instituto Nacional de Zoológico y Biología de la Conservación del Smithsonian

El pasado fin de semana se registró una nevada histórica en gran parte de Estados Unidos, provocada por la tormenta invernal que enfrentó el país, con temperaturas extremas, ráfagas de viento, acumulación de hielo e intensas nevadas que obligaron a los ciudadanos a mantenerse resguardados en sus casas. Las autoridades reportaron este lunes, 27 de enero, que más de 35 personas fallecieron en medio del clima severo.

Varias instituciones tuvieron que cerrar, como colegios, universidades, negocios locales y oficinas. Los zoológicos, algunos museos y bibliotecas también modificaron sus horarios hasta que el clima se regula y los estadounidenses vuelvan a la cotidianidad. Ante la situación, por redes sociales han rondado varios videos de animales, como osos, renos y ciervos paseando por las calles o disfrutando de la nieve y de la soledad en los zoológicos.

Grabaciones de las cámaras de seguridad del Zoológico Nacional de Washington D. C. muestran a unos osos pandas jugar en la nieve, dando vueltas por las pequeñas montañas que se formaron y lanzándose al piso. Este establecimiento en particular ha estado cerrado desde el domingo, pero no ha impedido que los animales pasen un buen rato luego de la fuerte nevada.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

Se ve a los pandas trepar, dar volteretas y jugar con lo que encuentran en medio de la nieve. Más tarde, los cuidadores del zoológico detallaron que los dos osos que han conquistado las redes sociales se llaman Qing Bao, quien al parecer se divertía viendo cómo su compañero, Bao Li, le mostraba sus habilidades haciendo volteretas.

Una pareja de osos panda jugó en la nieve mientras el zoológico está cerrado al público. Foto: Kaitlyn Adkins/Instituto Nacional de Zoológico y Biología de la Conservación del Smithsonian

El personal del lugar también indicó que los osos panda no fueron los únicos que se divirtieron con el clima. Unos cerdos kunekune, originarios de Asia y Sudamérica, un león marino y un lobo rojo también aprovecharon el tiempo libre y la falta de visitantes para jugar.

Recomendaciones para hacerle frente a la tormenta invernal Fern en Estados Unidos: Podrían salvarle la vida

“La nieve mantuvo alejados a los visitantes, pero muchos animales disfrutaron del clima invernal”, comentó el zoológico en su cuenta oficial de Instagram. También agregaron que hubo trabajadores que estuvieron en el lugar para alimentar a todos los animales, y que todos “tuvieron acceso a sus áreas interiores para mantenerse calientes”.

Durante el fin de semana, algunas personas compartieron videos en sus redes de animales que salían a las calles residenciales luego de que finalizó la nevada intensa. En el estado de Texas, unos ciervos pasearon por una calle rodeada de casas. También se evidenció renos correr por montañas cubiertas de nieve, pasando muy cerca de personas que aprovecharon el clima para salir a esquiar.

