Estados Unidos se mantiene en alerta por la tormenta invernal Fern, un fenómeno que, de acuerdo con los pronósticos, podría traer nevadas importantes, bajas temperaturas y rachas de viento en gran parte del país.

Teniendo en cuenta esto, es probable que, a raíz de la tormenta, puedan presentarse afectaciones en la movilidad, interrupciones de energía y complicaciones para la salud, por lo cual es clave prepararse con tiempo.

Una de las áreas más problemáticas es el tema de la movilidad: por la acumulación de nieve, las vías pueden presentar bloqueos. Además, es importante mencionar que conducir en el marco de una tormenta de esta magnitud puede suponer un riesgo considerable, por lo cual se aconseja no hacerlo, sobre todo en los momentos en que el fenómeno tiene su punto de intensidad más alto.

Si usted tiene que salir en su auto por motivos de fuerza mayor, lo ideal es revisar el estado de las carreteras a través de reportes oficiales y planear el recorrido con antelación.

Bloqueos por nieve. Foto: AP

También se aconseja salir con el tanque lleno, llevar el celular con suficiente batería y contar con elementos básicos dentro del vehículo, como linterna, agua y todo aquello que considere esencial, ya que los retrasos o cierres de vías pueden presentarse sin previo aviso.

En los hogares, la prioridad es anticiparse a posibles cortes de energía. En tormentas invernales, el viento y el peso de la nieve pueden causar afectaciones en el servicio eléctrico; por lo tanto, se recomienda tener a la mano linternas, baterías y un cargador portátil.

Recuerde que los refrigeradores pueden conservar sus alimentos hasta 4 horas sin electricidad por el frío que queda encapsulado, pero para ello no se deben abrir mientras el corte eléctrico esté presente.

Cuente, de igual manera, con una reserva de alimentos no perecederos para atender cualquier eventualidad; haga una revisión de los sistemas de calefacción para asegurarse de que estén funcionando de manera óptima.

Se recomienda tener ropa adecuada, varias capas y, de ser posible, prendas térmicas para contrarrestar la inclemencia del clima.

En materia de salud, el frío extremo puede provocar afectaciones. Una de las más frecuentes es la hipotermia, que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo. Por eso se recomienda limitar la exposición al exterior, cubrir bien manos, cuello y cabeza, y cambiar la ropa si se humedece.

Manténgase abrigado. Foto: Getty Images

Además, las bajas temperaturas pueden aumentar el esfuerzo del corazón, por lo cual se aconseja no llevar a cabo actividades físicas intensas sin descanso, especialmente si usted tiene antecedentes médicos o se siente fatigado.

Si usted tiene programado algún vuelo aéreo, esté en constante contacto con su aerolínea para asegurarse del estado del mismo, ya que en estas situaciones pueden presentarse retrasos o cancelaciones.