Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Estados Unidos se encuentra en alerta por las complicaciones que puede traer la tormenta invernal Fern; de acuerdo con los pronósticos, esta traería importantes acumulaciones de nieve que pueden afectar a más de 175 millones de estadounidenses.

En Nueva York se prevé que la acumulación pueda llegar hasta las 12 pulgadas de nieve, lo que seguramente ocasionará complicaciones en la movilidad.

Aparte de eso, a raíz de las extremas condiciones meteorológicas, puede que se presenten cortes de energía importantes, por lo cual se recomienda estar preparados para poder afrontar la tormenta de la mejor manera.

De acuerdo con lo que menciona el medio de comunicación Telemundo, este fin de semana se podría ver una de las mayores nevadas que hayan caído en los últimos años en la ciudad de Nueva York.

Según el mismo medio, en 2022, en Central Park, hubo una nevada que tuvo una acumulación de 8 pulgadas de nieve; sin embargo, la que se espera podría superar la de 2022.

Nieve en Nueva York. Foto: Getty Images

Entre las zonas afectadas están el valle de Hudson, Nueva Jersey, Connecticut y la propia ciudad de Nueva York.

Aunque en las localidades anteriormente mencionadas se prevé la caída de nieve, este es un fenómeno que no solo se limitará a estas ubicaciones, sino a una parte importante del territorio estadounidense, y de ahí radica la importancia de encontrarse preparado.

Se estima que las nevadas estarían presentes hasta la madrugada del día lunes. Las condiciones meteorológicas pueden hacer muy peligroso conducir: hágalo solo si es estrictamente necesario y, si por fuerza mayor lo tiene que hacer, revise el estado de las vías por medio de reportes oficiales antes de salir.

Carreteras con nieve. Foto: Tomada de redes sociales

En materia de salud es importante extremar cuidados, ya que un clima con temperaturas bajas puede ocasionar hipotermia, así como un riesgo elevado de infartos de miocardio por la vasoconstricción, lo que conduce a que el corazón trabaje de manera forzada.

El gobernador del estado de Texas declaró emergencia y se han habilitado recursos adicionales para el Departamento de Transporte, para que este tenga capacidad de reacción ante cualquier percance.

Es importante que en su hogar haga una revisión del sistema de calefacción, asegurándose de que este esté funcionando de manera correcta; también utilice varias capas de ropa para hacerle frente al frío.

Recuerde estar al tanto de las alertas que se emiten por medio de los canales oficiales; de ese modo podrá enterarse de una orden de evacuación o temas relevantes sobre el avance del fenómeno.