Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

Este fin de semana Estados Unidos vivió intensas nevadas; de hecho, algunas de ellas se convirtieron en aguanieve y en otras zonas se vivieron lluvias heladas.

Aunque se advertía que las temperaturas más extremas se vivirían este 24 y 25 de enero, las autoridades notificaron a los habitantes que las temperaturas pueden descender en los próximos días.

El vórtice polar pasó por el centro y el este de Estados Unidos

Las autoridades advirtieron que el frío de los próximos días puede llegar a ser mortal. La sensación térmica puede llegar a caer por debajo de -45 °C (-50 °F).

El 50 % del territorio estadounidense está cubierto de nieve, así lo asegura el NWS. Expertos aseguran que los últimos días de enero tendrán fríos extremos en Norteamérica.

Hasta ahora, la emergencia deja 10 personas fallecidas, de acuerdo con el balance oficial. Foto: AFP

Este fin de semana se vivió un fenómeno inusual; las temperaturas extremas provocaron la congelación de una de las siete maravillas del mundo.

Ciudades como Pittsburgh vivieron días totalmente históricos; este lugar vivió este fin de semana su día más nevado en los últimos 16 años. Mientras en estados como Nueva York y Boston las nevadas llegaron a superar los 25 centímetros.

En la primera ola, casi un millón de ciudadanos se quedaron sin servicio eléctrico en Texas, Louisiana y Misssissipi

La segunda fase de este fenómeno invernal seguirá por el este y noreste del país

Estados como Chicago y Dallas esperan tener temperaturas por debajo del récord. En esta ocasión, el NWS advierte que las temperaturas más extremas se vivirían entre el miércoles y el jueves.

Algunas de las zonas más afectadas serían las correspondientes del Medio Oeste, los Grandes Lagos, los Apalaches, el Atlántico Medio y el Noreste.

En Nueva York, seguirían vigentes los fríos y las temperaturas extremas. Continúan alertas en ciudades de Pensilvania, Ohio, Indiana, Illinois y Nueva Inglaterra.

El 24 de enero, una enorme tormenta invernal azotó Estados Unidos hacia el noreste, dejando nieve y lluvia helada desde Nuevo México hasta Carolina del Norte. Foto: AFP

En las zonas donde hubo hielo este fin de semana, ahora se prevén rondas de precipitación invernal y frío intenso. Los estados involucrados serían Texas, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El WPC, que es una división del Servicio Meteorológico estadounidense, pronostica nevadas de al menos 10 cm o más en el noreste y sus alrededores.

Además, las autoridades aseguran que se pueden volver a presentar cortes de energía en los territorios. Sobre todo en el sur del país, capas de hielo provocarían desastres naturales.

Las autoridades no aseguraron la fecha que le colocará fin a este fenómeno invernal, pero sí habilitaron la aplicación FEMA para recibir alertas en tiempo real de las realidades climáticas del país.