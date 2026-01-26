Estados Unidos

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

En medio de las condiciones climáticas extremas, se presentó un fenómeno que se viralizó en las redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de enero de 2026, 3:51 p. m.
Cataratas del Niágara
Cataratas del Niágara Foto: Getty Images

Estados Unidos tuvo que enfrentar el pasado fin de semana la tormenta invernal Fern, la cual trajo consigo condiciones climáticas extremas que alertaron a gran parte del territorio estadounidense.

Entre importantes acumulaciones de nieve y fríos extremos, el territorio norteamericano presentó serias complicaciones en la movilidad; incluso, se reportaron fallecimientos a causa de hipotermia.

Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

Sin embargo, en medio de todo esto, también se pudo presenciar un evento que causó curiosidad entre los internautas: están circulando imágenes en las que se observa cómo las cataratas del Niágara lucen parcialmente congeladas, con trozos de hielo flotando en sus aguas.

De acuerdo con lo que se menciona en la página web de Niagara Parks, en 1848 se presentó un fenómeno sin precedentes: durante 30 horas el agua no fluyó, pues el hielo se acumuló en el nacimiento del río, provocando un bloqueo completo del cauce.

Noticias Estados Unidos

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Noticias Estados Unidos

Vuelve y juega: Trump intensifica ofensiva contra las ciudades santuario y exige al Congreso eliminarlas

Noticias Estados Unidos

La causa por la que Donald Trump no iría al Super Bowl: criticó a Bad Bunny y Green Day

Noticias Estados Unidos

¿Qué se sabe sobre el avión privado con ocho personas a bordo que se estrelló en el aeropuerto de Estados Unidos?

Noticias Estados Unidos

Golpe al DHS: demócratas impulsan ley para cortar fondos y frenar la detención de migrantes en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

Noticias Estados Unidos

Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

Mundo

Donald Trump rompe el silencio y explica la razón detrás del moretón de su mano

4 Patas

La historia de un perrito abandonado con una profunda herida en el cuello; una mujer de 60 años estaría implicada

Vehículos

Acuerdo entre Canadá y China para llegada de 49.000 carros eléctricos provoca reacción de Estados Unidos

Las condiciones gélidas en Estados Unidos han afectado seriamente al país: poblaciones sin energía eléctrica y aeropuertos totalmente paralizados han sido algunas de las consecuencias que dejó el paso de la tormenta Fern.

De acuerdo con la información disponible, al menos 11 personas han perdido la vida, cerca de 11.400 vuelos han sido cancelados en el territorio norteamericano y se presume que esta afectación aérea ha sido una de las peores registradas desde la pandemia de covid-19.

En medio de estas condiciones, se recomienda extremar cuidados, pues la situación puede incrementar riesgos de salud que pueden ser fatales. La hipotermia o los infartos de miocardio, debido a la vasoconstricción que obliga al corazón a trabajar de manera forzada, son algunas de las principales afectaciones que se pueden presentar.

Asimismo, se recomienda realizar una inspección de los sistemas de calefacción y evitar conducir, a menos que sea estrictamente necesario, ya que la nieve acumulada y los bloqueos repentinos pueden generar exposiciones peligrosas.

Hasta ahora, la emergencia deja 10 personas fallecidas, de acuerdo con el balance oficial.
Tormenta de nieve. Foto: AFP

En este momento, se estima que alrededor de 1 millón de personas continúa sin electricidad. En Texas ya se había declarado anteriormente el estado de emergencia para poder hacerle frente a la situación, y se habilitaron recursos adicionales para que el Departamento de Transporte pudiera tener capacidad de reacción ante las complicaciones que ya se preveían.

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

Las autoridades recomiendan a todas las personas que residen en zonas afectadas revisar constantemente los comunicados o alertas emitidos a través de los canales oficiales; de ese modo, podrán saber si existe una orden de evacuación que deba ser acatada.

Más de Noticias Estados Unidos

X

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Cataratas del Niágara

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza.

Vuelve y juega: Trump intensifica ofensiva contra las ciudades santuario y exige al Congreso eliminarlas

Donald Trump y Bad Bunny

La causa por la que Donald Trump no iría al Super Bowl: criticó a Bad Bunny y Green Day

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la televisión WABI, muestra a los servicios de emergencia trabajando en la escena del accidente del Bombardier Challenger 600 en el aeropuerto de Bangor, Maine.

¿Qué se sabe sobre el avión privado con ocho personas a bordo que se estrelló en el aeropuerto de Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional enfrenta un nuevo desafío legislativo en medio del debate por la detención de migrantes y el presupuesto federal.

Golpe al DHS: demócratas impulsan ley para cortar fondos y frenar la detención de migrantes en EE. UU.

x

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

El programa Global Entry permite a viajeros preaprobados completar el control migratorio en minutos al llegar a aeropuertos de Estados Unidos.

Global Entry: así funciona el pase rápido que acelera su entrada a EE. UU.

Janis Broom quita la nieve de su camino de entrada el lunes 17 de febrero de 2025, Brattleboro, Vermont, después de una tormenta invernal el domingo.

Recomendaciones para hacerle frente a la tormenta invernal Fern en Estados Unidos: Podrían salvarle la vida

Noticias Destacadas