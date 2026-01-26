Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

Estados Unidos tuvo que enfrentar el pasado fin de semana la tormenta invernal Fern, la cual trajo consigo condiciones climáticas extremas que alertaron a gran parte del territorio estadounidense.

Entre importantes acumulaciones de nieve y fríos extremos, el territorio norteamericano presentó serias complicaciones en la movilidad; incluso, se reportaron fallecimientos a causa de hipotermia.

Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

Sin embargo, en medio de todo esto, también se pudo presenciar un evento que causó curiosidad entre los internautas: están circulando imágenes en las que se observa cómo las cataratas del Niágara lucen parcialmente congeladas, con trozos de hielo flotando en sus aguas.

🔴 | El frío extremo congela las icónicas cataratas del Niágara. pic.twitter.com/bGBvGLzEz4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 26, 2026

De acuerdo con lo que se menciona en la página web de Niagara Parks, en 1848 se presentó un fenómeno sin precedentes: durante 30 horas el agua no fluyó, pues el hielo se acumuló en el nacimiento del río, provocando un bloqueo completo del cauce.

Las condiciones gélidas en Estados Unidos han afectado seriamente al país: poblaciones sin energía eléctrica y aeropuertos totalmente paralizados han sido algunas de las consecuencias que dejó el paso de la tormenta Fern.

De acuerdo con la información disponible, al menos 11 personas han perdido la vida, cerca de 11.400 vuelos han sido cancelados en el territorio norteamericano y se presume que esta afectación aérea ha sido una de las peores registradas desde la pandemia de covid-19.

En medio de estas condiciones, se recomienda extremar cuidados, pues la situación puede incrementar riesgos de salud que pueden ser fatales. La hipotermia o los infartos de miocardio, debido a la vasoconstricción que obliga al corazón a trabajar de manera forzada, son algunas de las principales afectaciones que se pueden presentar.

Asimismo, se recomienda realizar una inspección de los sistemas de calefacción y evitar conducir, a menos que sea estrictamente necesario, ya que la nieve acumulada y los bloqueos repentinos pueden generar exposiciones peligrosas.

Tormenta de nieve. Foto: AFP

En este momento, se estima que alrededor de 1 millón de personas continúa sin electricidad. En Texas ya se había declarado anteriormente el estado de emergencia para poder hacerle frente a la situación, y se habilitaron recursos adicionales para que el Departamento de Transporte pudiera tener capacidad de reacción ante las complicaciones que ya se preveían.

Las autoridades recomiendan a todas las personas que residen en zonas afectadas revisar constantemente los comunicados o alertas emitidos a través de los canales oficiales; de ese modo, podrán saber si existe una orden de evacuación que deba ser acatada.