Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

La tormenta Fern provoca uno de los peores colapsos aéreos desde la pandemia, con al menos 11 muertos, apagones masivos y ciudades paralizadas por el frío extremo.

Margarita Briceño Delgado

26 de enero de 2026, 12:07 p. m.
Tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos

El avance de una masa de aire ártico ha paralizado este lunes, 26 de enero, buena parte de Estados Unidos, dejando aeropuertos sin operación normal, millones de viajeros varados y extensas zonas sin electricidad.

Las autoridades confirman víctimas fatales y advierten que el impacto de la tormenta invernal se extenderá durante varios días más.

Cancelaciones récord, apagones masivos y muertes confirman el impacto nacional del temporal

La poderosa tormenta invernal, identificada por el Servicio Meteorológico Nacional como Winter Storm Fern, mantiene este lunes a gran parte de Estados Unidos bajo condiciones extremas de nieve, hielo y frío ártico.

Esto ha provocado un colapso histórico del transporte aéreo, apagones masivos y un saldo humano que ya deja al menos 11 personas muertas, según confirmaron autoridades estatales y reportes de Reuters, ABC News y Euronews.

El impacto más severo se registra en la aviación. De acuerdo con datos citados por diferentes medios, este 26 de enero, durante el fin de semana y la jornada de hoy, más de 11.400 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos.

Este episodio se ha convertido en uno de los peores colapsos aéreos desde la pandemia de covid-19.

Solo este lunes, miles de operaciones adicionales permanecen suspendidas o con fuertes retrasos debido a pistas congeladas, acumulación de hielo en aeronaves y visibilidad reducida.

Aeropuertos clave como JFK, LaGuardia y Newark en Nueva York; Boston Logan, Filadelfia; Dallas–Fort Worth y Washington Reagan National operan con cancelaciones masivas o cierres parciales.

Las terminales se han visto desbordadas por pasajeros varados, muchos de ellos obligados a pasar la noche en salas de espera mientras las aerolíneas activan políticas de cambios y reembolsos sin penalización ante la imposibilidad de restablecer operaciones normales.

Muertos, apagones y ciudades paralizadas por el frío extremo

La tormenta ha dejado también consecuencias fatales. Según ABC News y Euronews, al menos 11 muertes relacionadas con el temporal se han registrado en Nueva York, Luisiana, Tennessee y otros estados del sur y noreste,.

Todas ellas vinculadas a hipotermia, accidentes de tránsito y exposición prolongada a temperaturas extremas.

El impacto se extiende a la infraestructura energética. Cerca de un millón de hogares y comercios permanecen sin electricidad, especialmente en Texas, Luisiana, Mississippi y Tennessee, donde el peso del hielo derribó líneas eléctricas y postes.

Al mismo tiempo, ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia, Atlanta, Dallas y Nashville enfrentan cierres de escuelas, suspensión de servicios públicos y severas restricciones a la movilidad, según autoridades locales.

El alcance de la tormenta es nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que más de 20 estados continúan bajo alertas invernales, afectando a cerca de 180 millones de personas.

Se advierte que las sensaciones térmicas peligrosas podrían persistir durante varios días.

Tormenta invernal en EE. UU.: muertos, apagones y vuelos cancelados masivos
Tormenta invernal en EE. UU.: muertos, apagones y vuelos cancelados masivos

El cierre parcial de grandes hubs aéreos ha generado además cancelaciones de vuelos internacionales, ampliando el impacto del colapso más allá de las fronteras estadounidenses.

Aunque los meteorólogos prevén que el sistema comience a debilitarse gradualmente, expertos advierten que las consecuencias logísticas, económicas y humanas se sentirán durante toda la semana.

Qué hacer durante la fuerte tormenta invernal que afecta a Estados Unidos: recomendaciones clave para hogares y viajeros

Winter Storm Fern se ha consolidado como una de las tormentas invernales más graves de los últimos años en Estados Unidos.

