Qué hacer durante la fuerte tormenta invernal que afecta a Estados Unidos: recomendaciones clave para hogares y viajeros

El país enfrenta una de sus peores tormentas este fin de semana. Hay alarma en los gobiernos locales y alertas a millones de personas.

Redacción Mundo
24 de enero de 2026, 11:33 a. m.
La tormenta se pronosticó para todo el fin de semana.
La tormenta se pronosticó para todo el fin de semana. Foto: Getty Images via AFP

Este fin de semana, el 24 de enero, en Estados Unidos se registra la tormenta de invierno más fuerte de los últimos meses, que han sido helados por el paso del vórtice ártico y que ha afectado la vida de millones de ciudadanos, pues las temperaturas extremas, la caída de nieve y las ráfagas de viento a altas velocidades limitan las actividades o cambian los planes de las personas, además de que se han reportado accidentes relacionados con el clima severo.

Las administraciones locales de algunos estados emitieron alertas a sus residentes para que estuvieran preparados este fin de semana, cuando habrá una tormenta invernal pronosticada por las entidades meteorológicas del país. Algunos gobernadores anunciaron que los servicios de emergencia se están preparando para atender llamados en las carreteras por accidentes, deslizamientos o personas que quedan atrapadas.

También se ha instado a los ciudadanos a que se abastezcan de alimentos y productos necesarios para no tener que salir de casa durante los dos días y así evitar ponerse en riesgo.

Equipos de emergencia trabajaron durante horas para despejar varias carreteras en Esta dos Unidos tras el avance del sistema invernal.
Equipos de emergencia trabajaron durante horas para despejar varias carreteras en Esta dos Unidos tras el avance del sistema invernal. Foto: Getty Images

Ante la situación, el Servicio Nacional del Clima indicó que las personas deben estar atentas a las actualizaciones locales sobre las temperaturas y el paso de la tormenta, para tomar decisiones sobre su jornada del día. “Diríjase a su lugar seguro si escucha una alerta de tormenta eléctrica severa”, advierte la entidad en su página web. “Podrían aproximarse vientos fuertes o granizo grande. Lleve a sus mascotas con usted si el tiempo lo permite”.

En caso de que las personas estén fuera de casa, en la oficina o en los colegios y haya una alerta de tormenta, el servicio del clima aconseja mantener distancia de ventanas y puertas en caso de “una alerta de tormenta eléctrica severa y si se aproximan vientos fuertes o granizos grandes”.

“No acceda a espacios abiertos y amplios como cafeterías, gimnasios o auditorios”, establece el organismo.

Las entidades aconsejan a las personas no salir de casa durante la tormenta. Foto: Getty Images

Si usted se encuentra en el exterior, “entre inmediatamente a un edificio resistente si se aproximan tormentas eléctricas severas. Los cobertizos y almacenes no son seguros. Refugiarse bajo un árbol puede ser mortal. El árbol podría caerle encima. Estar bajo un árbol también aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo”.

“Estar en un vehículo durante tormentas eléctricas severas es más seguro que estar afuera; sin embargo, conduzca hasta el refugio seguro más cercano si tiene tiempo suficiente”, agrega la información oficial.

Cómo proteger los hogares

Compruebe que los objetos fuera de la propiedad estén seguros y resguardados, como contenedores de basura, trampolines, autos, muebles de jardín, etc. Al mismo tiempo, verifique que el tejado y las vallas están bien sujetas y no pueden salir volando por los fuertes vientos. Cierre todas las puertas y ventanas y, si puede, instale contraventanas.

Debido a que hay advertencias de cortes de electricidad por largas horas, las personas deben tener conocimiento de cómo apagar el gas, la luz y el agua, además de abastecerse de lo necesario para permanecer en casa durante horas sin elementos eléctricos.

La nieve cubre partes de Atlanta luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después.
Más de 20 estados están bajo alerta por la fuerte tormenta que azota el país. Foto: Getty Images via AFP

Estados bajo alerta

Así las cosas, las regiones afectadas del país son:

  • Los de mayor riesgo: Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Podría haber cortes de energía y caída de árboles por la acumulación de hielo.
  • Kansas, Misuri, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental, donde caerá nieve y las sensaciones térmicas alcanzarán niveles peligrosos.
  • Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts (Boston), Vermont, Nuevo Hampshire y Maine, las condiciones de viaje serán riesgosas. Cientos de vuelos podrían ser cancelados y las autopistas podrían ser cerradas.
  • Nuevo México, Colorado, Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde caerá nieve y habrá vientos helados.

