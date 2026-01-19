Florida amaneció cubierta de nieve por el paso del vórtice ártico: Imágenes y videos muestran un fenómeno inusual en Estados Unidos

Desde hace semanas, en Estados Unidos se registra un clima extremo sin precedentes, debido al paso del vórtice ártico que ha descendido las temperaturas de varias regiones hasta por debajo de los 30 grados centígrados. Se han reportado ráfagas de vientos helados, nevadas intensas y un clima que ha modificado la rutina de las personas.

Cientos de vuelos han sido cancelados, los colegios han optado por cancelar sus clases y seguir con las jornadas escolares de manera virtual. Miles de personas tuvieron que cancelar sus planes de viaje este fin de semana, con lunes festivo por la conmemoración del nacimiento de Martin Luther King Jr.

El clima extremo azotó gran parte del país debido al paso del vórtice ártico. Foto: Tomada de redes sociales

Este invierno ha sido tan inusual en el país de Norteamérica que el pasado domingo, 18 de enero, los residentes del estado de Florida despertaron con nieve en las calles. En redes sociales han rondado las imágenes y los videos del momento que ha llamado la atención, pues es un estado donde nunca cae nieve.

Varios internautas han compartido fotos que dan cuenta de los céspedes de Panhandle, una región del estado del Sol, cubiertos por nieve. El fenómeno también se registró en ciudades como Columbus y Macon, en el estado de Georgia, donde las autoridades ya han advertido que el clima puede dificultar el tráfico vehicular.

Snow fell along the Florida Panhandle as a cold front brought flurries to parts of the Sunshine State, Alabama and Georgia on Sunday. pic.twitter.com/CcvM0OlOHQ — CBS News (@CBSNews) January 18, 2026

No obstante, este caso ya se había visto hace casi un año, el 25 de enero del 2025, donde algunas zonas cercanas a las mencionadas registraron hasta 20 centímetros de nieve. De hecho, aquella fue la nevada más significativa en el sur de Estados Unidos de este siglo.

Florida es una región cálida y húmeda; en los inviernos se experimenta un clima templado, pero rara vez cae hasta el punto de helar por completo.

La nevada se registró durante el fin de semana. Foto: Tomada de redes sociales

Durante el fin de semana, las autoridades climáticas de Florida advirtieron a los ciudadanos de Orlando que la temperatura podía bajar hasta los -5 grados centígrados, con una sensación térmica de -7 en algunos lugares.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó, al mismo tiempo, que más hacia el sur, en Naples y sus alrededores, las personas enfrentarían hasta -3 grados durante el fin de semana, mientras el vórtice ártico pasa por la zona.

“Solo esperamos este nivel de frío esta noche. Y luego, incluso mañana por la noche, tendremos mínimas de alrededor de 3 °C. Seguirá siendo frío, muy por debajo de lo normal”, detalló el meteorólogo del NWS Joe Wegman, en entrevista con NPR.