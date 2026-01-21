Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal extrema: más de 50 millones de personas bajo alerta en estas ciudades

El clima de Estados Unidos es cada vez más severo, a medida que por el país pasa el vórtice polar que ha descendido las temperaturas a niveles extremos y ha provocado tormentas de nieve, ráfagas de viento y un clima gélido que ha modificado la vida normal de los ciudadanos.

Ante la situación, las agencias meteorológicas han anunciado que desde este viernes, 23 de enero, varios estados entran bajo alerta, debido a que se aproxima una tormenta aún más fuerte que podría poner en riesgo la vida de millones de personas. Esta azotará la mitad oriental de Estados Unidos con hielo y fuertes nevadas el próximo fin de semana.

El clima ha sido severo en el país desde hace semanas. Foto: AP

Se han advertido desde ahora posibles cierres en importantes autopistas y retrasos o cancelaciones en los vuelos nacionales e internacionales. Las autoridades también prevén cortes de energía en las zonas afectadas que se prolonguen por largas horas, especialmente en el sur del país.

Ciudades como Dallas, Oklahoma City, Little Rock, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston, Atlanta, Charlotte, Huntsville y Memphis están bajo alerta de la fuerte tormenta.

Durante el fin de semana habrá una tormenta aún más fuerte en el país. Foto: Getty Images via AFP

Esta se extenderá el sábado desde el estado de Oklahoma y el norte de Texas hasta Carolina del Norte y Virginia. Se han emitido alertas de tormenta invernal en al menos 20 estados, a más de 50 millones de personas.

La lluvia helada provoca la acumulación de hielo en la superficie, lo que puede causar caída de árboles y líneas eléctricas; también puede haber una interrupción en la energía para las zonas residenciales. El transporte también se paralizará durante el fin de semana.

Las autoridades han advertido que las personas deberían abastecerse de alimentos para no salir durante la tormenta de sus casas. Foto: Getty Images via AFP

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó el martes que su estado ya activó los recursos de respuesta a emergencias para prepararse ante la tormenta. Esos recursos incluyen equipos para el tratamiento preventivo de las carreteras y también el envío de personal para ayudar a los conductores que queden atrapados en medio de la nieve.

En el comunicado oficial de la oficina del gobernador, las agencias de emergencia también harán seguimiento a los servicios de electricidad y de gas natural.

En el estado de Georgia, las agencias también están trabajando para despejar las carreteras. El gobernador Brian Kemp dijo: “Aprovechen este tiempo para abastecerse de alimentos, llenar el tanque de gasolina y asegurarse de estar preparados para cualquier posible corte de energía”, en una publicación en sus redes sociales.