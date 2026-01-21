Estados Unidos

Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal extrema: más de 50 millones de personas bajo alerta en estas ciudades

Algunos estados ya han iniciado sus operaciones de emergencia para atender los percances durante los días de la tormenta.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 2:41 a. m.
Al menos 20 estados están bajo alerta para este fin de semana.
Al menos 20 estados están bajo alerta para este fin de semana. Foto: Getty Images

El clima de Estados Unidos es cada vez más severo, a medida que por el país pasa el vórtice polar que ha descendido las temperaturas a niveles extremos y ha provocado tormentas de nieve, ráfagas de viento y un clima gélido que ha modificado la vida normal de los ciudadanos.

Ante la situación, las agencias meteorológicas han anunciado que desde este viernes, 23 de enero, varios estados entran bajo alerta, debido a que se aproxima una tormenta aún más fuerte que podría poner en riesgo la vida de millones de personas. Esta azotará la mitad oriental de Estados Unidos con hielo y fuertes nevadas el próximo fin de semana.

Janis Broom quita la nieve de su camino de entrada el lunes 17 de febrero de 2025, Brattleboro, Vermont, después de una tormenta invernal el domingo.
El clima ha sido severo en el país desde hace semanas. Foto: AP

Se han advertido desde ahora posibles cierres en importantes autopistas y retrasos o cancelaciones en los vuelos nacionales e internacionales. Las autoridades también prevén cortes de energía en las zonas afectadas que se prolonguen por largas horas, especialmente en el sur del país.

Florida amaneció cubierta de nieve por el paso del vórtice ártico: Imágenes y videos muestran un fenómeno inusual en Estados Unidos

Ciudades como Dallas, Oklahoma City, Little Rock, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston, Atlanta, Charlotte, Huntsville y Memphis están bajo alerta de la fuerte tormenta.

Noticias Estados Unidos

La Bolsa se recupera tras el giro de Trump sobre Groenlandia: el presidente suspende los aranceles y calma a los mercados

Deportes

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Trump aviva la polémica en Davos al responder a quienes lo llaman dictador: “A veces se necesita uno”

Noticias Estados Unidos

Las fotos que dejó la tormenta solar: auroras boreales iluminaron cielos del sur de EE. UU. y fueron captadas desde la tierra y el espacio

Noticias Estados Unidos

Luego de 10 años, un avión de carga vuelve a aterrizar en territorio venezolano; ¿qué llevaba la aeronave?

Noticias Estados Unidos

EE. UU. inicia un proceso contra Bill y Hillary Clinton luego de que se revelaron miles de documentos de Jeffrey Epstein

Noticias Estados Unidos

¿Qué une a Groenlandia con Dinamarca? Acá le contamos parte de su historia

Mundo

Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

Mundo

EE. UU. muestra preocupación por la lentitud en la liberación de presos políticos en Venezuela

Gente

¿Murió Tekashi 6ix9ine? La verdad detrás de los alarmantes rumores sobre el rapero en una cárcel de Nueva York

La nieve cubre partes de Atlanta luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después.
Durante el fin de semana habrá una tormenta aún más fuerte en el país. Foto: Getty Images via AFP

Esta se extenderá el sábado desde el estado de Oklahoma y el norte de Texas hasta Carolina del Norte y Virginia. Se han emitido alertas de tormenta invernal en al menos 20 estados, a más de 50 millones de personas.

Tercera ola del vórtice polar azota a Estados Unidos: frío extremo, cierres masivos y cientos de vuelos cancelados

La lluvia helada provoca la acumulación de hielo en la superficie, lo que puede causar caída de árboles y líneas eléctricas; también puede haber una interrupción en la energía para las zonas residenciales. El transporte también se paralizará durante el fin de semana.

ATLANTA, GEORGIA - 10 DE ENERO: El horizonte de Atlanta está enmarcado por la nieve luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después. Megan Varner/Getty Images/AFP (Foto de Megan Varner / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)
Las autoridades han advertido que las personas deberían abastecerse de alimentos para no salir durante la tormenta de sus casas. Foto: Getty Images via AFP

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó el martes que su estado ya activó los recursos de respuesta a emergencias para prepararse ante la tormenta. Esos recursos incluyen equipos para el tratamiento preventivo de las carreteras y también el envío de personal para ayudar a los conductores que queden atrapados en medio de la nieve.

En el comunicado oficial de la oficina del gobernador, las agencias de emergencia también harán seguimiento a los servicios de electricidad y de gas natural.

En el estado de Georgia, las agencias también están trabajando para despejar las carreteras. El gobernador Brian Kemp dijo: “Aprovechen este tiempo para abastecerse de alimentos, llenar el tanque de gasolina y asegurarse de estar preparados para cualquier posible corte de energía”, en una publicación en sus redes sociales.

Más de Noticias Estados Unidos

El optimismo por la inteligencia artificial llevó a Wall Street a cerrar al alza.

La Bolsa se recupera tras el giro de Trump sobre Groenlandia: el presidente suspende los aranceles y calma a los mercados

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido otro aviso de tormenta invernal para partes del noroeste de Montana

Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal extrema: más de 50 millones de personas bajo alerta en estas ciudades

x

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

La línea entre sátira y discurso institucional se ha vuelto cada vez más difusa en la comunicación presidencial.

Trump aviva la polémica en Davos al responder a quienes lo llaman dictador: “A veces se necesita uno”

x

Las fotos que dejó la tormenta solar: auroras boreales iluminaron cielos del sur de EE. UU. y fueron captadas desde la tierra y el espacio

x

Luego de 10 años, un avión de carga vuelve a aterrizar en territorio venezolano; ¿qué llevaba la aeronave?

Bill Clinton y Jeffrey Epstein

EE. UU. inicia un proceso contra Bill y Hillary Clinton luego de que se revelaron miles de documentos de Jeffrey Epstein

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk.

¿Qué une a Groenlandia con Dinamarca? Acá le contamos parte de su historia

Tinoco se encontraba en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, cuando las noticias confirmaron que Trump desactivó la aplicación CBP One.

Colombiana relata la dura experiencia que vivió al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos; fue secuestrada con su familia

Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.

Trump confirma que Estados Unidos usó un arma secreta en la captura de Nicolás Maduro: “Tenemos armas que nadie más conoce”

Noticias Destacadas