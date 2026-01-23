Estados Unidos

Estados Unidos investigará con cámaras especiales a cada extranjero para verificar el cumplimiento de la ley afuera de los aeropuertos

Esta medida complementa la validación biométrica anunciada en diciembre de 2025.

Camilo Eduardo Velásquez

24 de enero de 2026, 2:18 a. m.
La CBP implementó desde diciembre un sistema biométrico obligatorio que registrará a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Esta norma complementa la regla estipulada por el DHS, que desde el 26 de diciembre de 2025 obliga a pasar por cámaras biométricas a todos los extranjeros que llegan al territorio estadounidense.

La nueva medida utilizaría cámaras con tecnología especial afuera de las terminales aéreas. Así lo confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP).

Ahora se verificaría los documentos de viaje, como pasaporte o visa, con el rostro del viajero, con el fin de verificar la autenticidad del migrante.

Esta es la fecha clave en la que Estados Unidos tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros

Características de la nueva regla

Se incluyó en la nueva medida esta misma validación biométrica en terminales terrestres y marítimas, lo cual es clave para la seguridad estadounidense.

De acuerdo con lo explicado por el CBP, esta medida no solo se hará al entrar al territorio norteamericano, sino también al salir, y se haría con el fin de intensificar la seguridad de los estadounidenses.

“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas", aseguran desde el CBP.

Se quitó la excepción que les permitía a algunos canadienses no realizar el chequeo. Desde la fecha, no serán excluidos de la norma migratoria.

Las empresas, por su parte, estarán obligadas a reforzar sus mecanismos de autenticación y validación de identidad (Imagen de referencia).
Las empresas, por su parte, estarán obligadas a reforzar sus mecanismos de autenticación y validación de identidad (Imagen de referencia). Foto: 123rf

¿Por cuánto tiempo queda la información genética en las bases de datos?

EE. UU. empezaría a usar el ADN de los inmigrantes para las solicitudes de visa; habrá cambios en la política de datos biométricos

La validación biométrica no es obligatoria para los estadounidenses; sin embargo, las autoridades advirtieron que no siempre estarán exhimidos.

No obstante, hay diferencias para los nacidos en Norteamérica. Una vez pasen por la validación, sus datos biométricos serán eliminados 12 horas después del trámite.

Mientras los no nacidos en Estados Unidos tendrán su información genética en la base de datos norteamericana, durante 75 años. Así lo confirmó el DHS.

