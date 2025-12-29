En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

El gobierno de los Estados Unidos quiere implementar un sistema de identificación biométrica para las personas que quieran cruzar la frontera.

Sin embargo, esta implementación tiene que ser llevada a cabo con tecnología de punta porque, de no ser así, podría haber serios problemas con el tiempo de espera en estos cruces fronterizos.

Esto lo ha afirmado Karim Chalita Rodríguez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco).

Identificación biométrica. Foto: Getty Images

La agilidad de los trámites en el cruce de las fronteras dependerá de cuan rápido es el sistema de identificación biométrica.

Los tiempos de espera en cruces fronterizos pueden resultar preocupantes, particularmente en épocas donde la afluencia de pasajeros aumenta.

De acuerdo con lo afirmado por el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana las largas filas ya vienen afectando a los viajeros que buscan visitar la ciudad de Tijuana, especialmente a aquellos provenientes de California y personas nacidos en Estados Unidos con raíces mexicanas que visitan México.

La preocupación se hace más evidente cuando sin siquiera implementar este sistema ya se vienen presentando demoras teniendo en cuenta la anterior afirmación de Rodríguez.

El Consulado de los Estados Unidos en Tijuana ha dicho que por el momento no se implementarían en esta frontera, aunque esta decisión le corresponde tomarla al gobierno norteamericano si es necesario que se tengan todas las consideraciones pertinentes para evitar que miles de pasajeros que transitan por aquí se vean afectados.

Esta frontera es una de las más transitadas del mundo, por lo tanto, demoras en los trámites también generarían problemas económicos en los dos lados de esta.

El medio El Sol de Tijuana indica que los sistemas de identificación biométrica hace uso de características físicas y de comportamiento para hacer una verificación de identidad, esto puede incluir toma de huellas dactilares, reconocimiento facial, de voz, entre otras.

Aunque la implementación de este sistema genera incertidumbre, este no es nuevo, pues en aeropuertos alrededor del mundo ya se viene utilizando, y han contribuido sustancialmente a la reducción de tiempos de espera.

Todavía no se sabe cuando se podría empezar el proceso de implementación; sin embargo, este tiene que ser estudiado para que en el momento en que se haga, se minimice el riesgo de posibles afectaciones en los tiempos de espera.

El gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, ha promovido fuertes políticas migratorias que han causado conmoción a lo largo del territorio nacional.