Estados Unidos

En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

En el nuevo sistema de identificación biométrica en cruces fronterizos, si no se utiliza tecnología de punta, se presentarán largos tiempos de espera.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

29 de diciembre de 2025, 4:23 p. m.
Genera preocupación.
Genera preocupación. Foto: Getty Images

El gobierno de los Estados Unidos quiere implementar un sistema de identificación biométrica para las personas que quieran cruzar la frontera.

Sin embargo, esta implementación tiene que ser llevada a cabo con tecnología de punta porque, de no ser así, podría haber serios problemas con el tiempo de espera en estos cruces fronterizos.

Esto lo ha afirmado Karim Chalita Rodríguez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco).

Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales
Identificación biométrica
Identificación biométrica. Foto: Getty Images

La agilidad de los trámites en el cruce de las fronteras dependerá de cuan rápido es el sistema de identificación biométrica.

Noticias Estados Unidos

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Noticias Estados Unidos

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

Noticias Estados Unidos

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

Noticias Estados Unidos

Padre evita secuestro de su hija en Estados Unidos: utilizó el control parental para ubicarla

Noticias Estados Unidos

Escándalo en EE. UU. por pareja que intento vender su bebé por dinero y cervezas

Noticias Estados Unidos

Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales

Noticias Estados Unidos

Lo que se puede y lo que no está permitido cruzar por los puentes internacionales de México a Texas

Mundo

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Mundo

Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

Los tiempos de espera en cruces fronterizos pueden resultar preocupantes, particularmente en épocas donde la afluencia de pasajeros aumenta.

De acuerdo con lo afirmado por el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana las largas filas ya vienen afectando a los viajeros que buscan visitar la ciudad de Tijuana, especialmente a aquellos provenientes de California y personas nacidos en Estados Unidos con raíces mexicanas que visitan México.

La preocupación se hace más evidente cuando sin siquiera implementar este sistema ya se vienen presentando demoras teniendo en cuenta la anterior afirmación de Rodríguez.

El Consulado de los Estados Unidos en Tijuana ha dicho que por el momento no se implementarían en esta frontera, aunque esta decisión le corresponde tomarla al gobierno norteamericano si es necesario que se tengan todas las consideraciones pertinentes para evitar que miles de pasajeros que transitan por aquí se vean afectados.

Esta frontera es una de las más transitadas del mundo, por lo tanto, demoras en los trámites también generarían problemas económicos en los dos lados de esta.

Los elementos que no puede ingresar por la frontera de Estados Unidos a México
Identificación biométrica. Foto: Getty Images/iStockphoto

El medio El Sol de Tijuana indica que los sistemas de identificación biométrica hace uso de características físicas y de comportamiento para hacer una verificación de identidad, esto puede incluir toma de huellas dactilares, reconocimiento facial, de voz, entre otras.

Aunque la implementación de este sistema genera incertidumbre, este no es nuevo, pues en aeropuertos alrededor del mundo ya se viene utilizando, y han contribuido sustancialmente a la reducción de tiempos de espera.

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

Todavía no se sabe cuando se podría empezar el proceso de implementación; sin embargo, este tiene que ser estudiado para que en el momento en que se haga, se minimice el riesgo de posibles afectaciones en los tiempos de espera.

El gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, ha promovido fuertes políticas migratorias que han causado conmoción a lo largo del territorio nacional.

Mas de Noticias Estados Unidos

Comedor social ayuda dando alimentos para mascotas

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Aeropuertos como O’Hare, LaGuardia y Denver concentran la mayoría de los vuelos cancelados por falta de personal de la FAA, una situación que amenaza con extenderse durante todo noviembre.

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

x

En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

Múltiples cancelaciones marcaron la jornada en los aeropuertos más afectados por la tormenta.

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

Aprende a utilizar la función de ubicación en tiempo real de manera efectiva y responsable.

Padre evita secuestro de su hija en Estados Unidos: utilizó el control parental para ubicarla

La policía de Arkansas intervino a tiempo para evitar que un bebé fuera vendido por dinero y cervezas.

Escándalo en EE. UU. por pareja que intento vender su bebé por dinero y cervezas

x

Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales

La revocación de la visa se suma a una serie de decisiones recientes ponen en duda la relación bilateral en temas migratorios.

Lo que se puede y lo que no está permitido cruzar por los puentes internacionales de México a Texas

Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet.

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el norte de California cerca de Susanville el 28 de diciembre de 2025; según el USGS, no se registraron daños graves.

Temblor sacude a California, Estados Unidos: un sismo de magnitud 5.0 alerta al norte del estado

Noticias Destacadas