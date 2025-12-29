Estados Unidos

Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales

Bank of America cerrará sus puertas en Estados Unidos y no habrá atención ese día.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

29 de diciembre de 2025, 2:15 p. m.
Es uno de los bancos más usados y con más sucursales en Estados Unidos
Es uno de los bancos más usados y con más sucursales en Estados Unidos Foto: Getty Images

De acuerdo con lo informado, todas las sedes del Bank of America en Estados Unidos permanecerán cerradas el día 1 de enero del 2026.

A lo largo del año en Estados Unidos se incluyen 11 días festivos que las entidades bancarias suelen seguir y no prestar atención en estas fechas.

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

El Bank of America experimentará su primer cierre con motivo del primer día festivo del año 2026, este cierre no solo lo tendrá este banco, pues otras entidades como: Compass, BBVA, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, entre otras, también cerrarán este día.

x
Es uno de los bancos que más tiene presencia en Estados Unidos Foto: LightRocket via Getty Images

Aunque las sedes físicas de estas entidades permanecerán cerradas, si operarán de manera habitual todas las transacciones que se realizan a través de cajeros automáticos y en línea.

Noticias Estados Unidos

Escándalo en EE. UU. por pareja que intento vender su bebé por dinero y cervezas

Noticias Estados Unidos

Lo que se puede y lo que no está permitido cruzar por los puentes internacionales de México a Texas

Noticias Estados Unidos

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

Noticias Estados Unidos

Temblor sacude a California, Estados Unidos: un sismo de magnitud 5.0 alerta al norte del estado

Noticias Estados Unidos

Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Noticias Estados Unidos

Más de 3.000 familias quedarán sin sustento tras el cierre de una histórica empresa que pone en jaque la economía de la comunidad

Noticias Estados Unidos

Una histórica tienda de arte en EE. UU. se declara en bancarrota y enciende las alertas del sector creativo

Noticias Estados Unidos

Bank of America impulsa a los veteranos con una donación de 350.000 dólares para programas de mentoría laboral

Noticias Estados Unidos

Golpe al bolsillo: bancos de EE. UU. vuelven a cobrar esta alta tarifa que afecta a millones de personas

Noticias Estados Unidos

Donald Trump revela que le cerraron sus cuentas bancarias y promete venganza

Se recomienda tener en cuenta esta información, pues algunos pagos programados si pueden demorarse hasta el siguiente día hábil por el feriado nacional.

Este tipo de cierres no solo se harán en los bancos, esto también se efectuará en escuelas, bolsa de valores, oficinas de correo, bibliotecas públicas, por mencionar algunos establecimientos.

MetroCard dice adiós: después de más de 30 años se deja de producir la famosa tarjeta del sistema público de transporte de Nueva York

Es común que farmacias y supermercados permanezcan abiertos durante esta fecha; sin embargo, información presentada por el diario AS, indica que Costco permanecerá cerrado durante este día.

Costco suspenderá operaciones en sus 623 tiendas por 24 horas
Costco no abrirá el 1 de enero del 2026. Foto: Getty Images

Le dejamos a continuación los días del 2026 en los que Bank of America permanecerá cerrado junto con los principales bancos del territorio norteamericano.

  • 1 de enero de 2026, Año Nuevo.
  • 19 de enero de 2026, Día de Martin Luther King.
  • 16 de febrero de 2026, Día de los presidentes.
  • 25 de mayo de 2026, Día de los Caídos.
  • 19 de junio de 2026, Juneteenth.
  • 3 de julio de 2026, Día de la Independencia, aunque esta normalmente se celebra el 4, al caer un día sábado, en temas de licencias y demás se evidencia un día antes.
  • 7 de septiembre de 2026, Día del Trabajo.
  • 12 de octubre de 2026, Columbus Day.
  • 11 de noviembre de 2026, Día de los Veteranos.
  • 26 de noviembre de 2026, Día de Acción de Gracias.
  • 25 de diciembre de 2026, Navidad.

Hay que tener en cuenta todas estas fechas para programarse con tiempo y realizar cualquier diligencia en una entidad bancaria con anticipación a estos días.

Mas de Noticias Estados Unidos

La policía de Arkansas intervino a tiempo para evitar que un bebé fuera vendido por dinero y cervezas.

Escándalo en EE. UU. por pareja que intento vender su bebé por dinero y cervezas

x

Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales

La revocación de la visa se suma a una serie de decisiones recientes ponen en duda la relación bilateral en temas migratorios.

Lo que se puede y lo que no está permitido cruzar por los puentes internacionales de México a Texas

Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet.

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el norte de California cerca de Susanville el 28 de diciembre de 2025; según el USGS, no se registraron daños graves.

Temblor sacude a California, Estados Unidos: un sismo de magnitud 5.0 alerta al norte del estado

La creadora de contenido enfrentará a la justicia tras el accidente.

Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Un estudio indica que la IA impacta directamente en el empleo de jóvenes profesionales tecnológicos.

Más de 3.000 familias quedarán sin sustento tras el cierre de una histórica empresa que pone en jaque la economía de la comunidad

Una de las tiendas de Artist & Craftsman Supply en Estados Unidos, cadena que se acogió al Capítulo 11 para reestructurar sus finanzas y continuar operando.

Una histórica tienda de arte en EE. UU. se declara en bancarrota y enciende las alertas del sector creativo

Así crece en Estados Unidos el negocio del entretenimiento premium fuera del hogar

Ni Disney ni el cine: el nuevo negocio millonario del entretenimiento fuera del hogar en Estados Unidos

Sistemas robóticos al servicio del ejército de los Estados Unidos

El Ejército de EE. UU. despliega robots inteligentes para enfrentar amenazas químicas y nucleares

Noticias Destacadas