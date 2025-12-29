Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales

De acuerdo con lo informado, todas las sedes del Bank of America en Estados Unidos permanecerán cerradas el día 1 de enero del 2026.

A lo largo del año en Estados Unidos se incluyen 11 días festivos que las entidades bancarias suelen seguir y no prestar atención en estas fechas.

El Bank of America experimentará su primer cierre con motivo del primer día festivo del año 2026, este cierre no solo lo tendrá este banco, pues otras entidades como: Compass, BBVA, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, entre otras, también cerrarán este día.

Es uno de los bancos que más tiene presencia en Estados Unidos Foto: LightRocket via Getty Images

Aunque las sedes físicas de estas entidades permanecerán cerradas, si operarán de manera habitual todas las transacciones que se realizan a través de cajeros automáticos y en línea.

Se recomienda tener en cuenta esta información, pues algunos pagos programados si pueden demorarse hasta el siguiente día hábil por el feriado nacional.

Este tipo de cierres no solo se harán en los bancos, esto también se efectuará en escuelas, bolsa de valores, oficinas de correo, bibliotecas públicas, por mencionar algunos establecimientos.

Es común que farmacias y supermercados permanezcan abiertos durante esta fecha; sin embargo, información presentada por el diario AS, indica que Costco permanecerá cerrado durante este día.

Costco no abrirá el 1 de enero del 2026. Foto: Getty Images

Le dejamos a continuación los días del 2026 en los que Bank of America permanecerá cerrado junto con los principales bancos del territorio norteamericano.

1 de enero de 2026, Año Nuevo.

19 de enero de 2026, Día de Martin Luther King.

16 de febrero de 2026, Día de los presidentes.

25 de mayo de 2026, Día de los Caídos.

19 de junio de 2026, Juneteenth.

3 de julio de 2026, Día de la Independencia, aunque esta normalmente se celebra el 4, al caer un día sábado, en temas de licencias y demás se evidencia un día antes.

7 de septiembre de 2026, Día del Trabajo.

12 de octubre de 2026, Columbus Day.

11 de noviembre de 2026, Día de los Veteranos.

26 de noviembre de 2026, Día de Acción de Gracias.

25 de diciembre de 2026, Navidad.

Hay que tener en cuenta todas estas fechas para programarse con tiempo y realizar cualquier diligencia en una entidad bancaria con anticipación a estos días.