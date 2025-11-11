La entidad financiará 250 mentorías a través de American Corporate Partners (ACP), para ayudar a militares retirados y cónyuges a reintegrarse al mercado laboral civil con mejores oportunidades y salarios más altos.

¿En qué consiste el anuncio?

El 10 de noviembre de 2025, Bank of America comunicó una subvención de U$350.000 dirigida a la organización sin ánimo de lucro American Corporate Partners (ACP).

Esta inversión busca financiar 250 programas de mentoría durante el próximo año, destinados a militares que dejarán el servicio y a sus cónyuges, de acuerdo a lo que ha informado Bank of America.

Según la entidad financiera, la acción se enmarca en la conmemoración del próximo 250 aniversario de la independencia de EE. UU. (4 de julio de 2026), y del día nacional de los veteranos (Veterans Day).

La transición de militares a la vida civil muchas veces implica retos: adaptarse a nuevas estructuras laborales, encontrar empleo con habilidades traducibles, navegar redes de contactos distintas, etc.

La ACP afirma que su programa de mentoría ha logrado una tasa de retención del 80 % entre participantes y un salario medio posterior al programa de aproximadamente US U$90.000.

La inversión de Bank of América en programas de mentoría para veteranos representa algo más que un gesto conmemorativo, es una apuesta por la estabilidad económica y el reconocimiento de las habilidades que los militares aportan a la vida civil.

La empresa busca reforzar su estrategia de “habilidades primero” (“skills-first hiring”), valorizando experiencia más allá de títulos académicos tradicionales, tal y como lo informa Newsweek.

Para Bank of America, la iniciativa también forma parte de sus compromisos para contratar más personas con antecedentes militares: desde 2015 ha contratado más de 20 000 y ahora se propone sumar 10 000 más en los próximos cinco años.

¿Cómo funciona el programa de mentoría?

ACP ofrece mentorías de un año donde un profesional corporativo acompaña al veterano o cónyuge militar en su transición, lo que incluye desde la revisión de currículum, la preparación para entrevistas, la exploración de carreras y la integración profesional.

Se tendrán en cuenta a los veteranos, incluidos reservistas/Guardia Nacional, que hayan servido al menos 180 días en servicio activo desde el 11 de septiembre de 2001, y cónyuges de militares en servicio activo o de veteranos que se retiraron hace 12 meses o menos; también cónyuges sobrevivientes.

Esta subvención adicional de Bank of America permitirá que ACP financie 250 nuevos pares (mentor-mentorizado) para este ciclo.