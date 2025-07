Veterano paralizado recibió el chip cerebral de Elon Musk: esto se sabe de sus avances

“Me están devolviendo la chispa, el impulso. Me han devuelto el propósito”, dijo RJ en un comunicado sobre el caso. El hombre quedó paralizado luego de sufrir una lesión en su médula ósea tras un accidente en moto. El pasado abril recibió el implante en la Torre UHealth, el centro clínico más representativo del Sistema de Salud de la Universidad de Miami.

“Somos muy cautelosos con Neuralink en humanos”, declaró Musk en una alocución en junio, donde además aseguró que en la empresa trabaja en conjunto con organismos reguladores para garantizar la seguridad de las personas. “Esa es la razón por la que no avanzamos más rápido: porque cuidamos mucho a cada individuo para asegurarnos de no fallar en ningún momento, y hasta ahora no lo hemos hecho”.