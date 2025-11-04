Suscribirse

Estados Unidos

EE. UU. empezaría a usar el ADN de los inmigrantes para las solicitudes de visa; habrá cambios en la política de datos biométricos

La medida también abarcará los ciudadanos no estadounidenses, titulares de green card y los inmigrantes que viven en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 12:36 p. m.
x
USCIS y el DHS empezarían a usar el ADN de los inmigrantes. | Foto: Getty Images

Ante las exigencias da la administración Trump par aumentar la cifra de expulsados y detenidos extranjeros en EE. UU., las autoridades federales fortalecerán su base de datos biométricos para perfilar de forma más eficiente sus operaciones migratorias.

Contexto: Nueva regla de viaje en Estados Unidos: así se planea monitorear cada entrada y salida de extranjeros

Una norma propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intensificará y ampliará la captación de los datos mencionados para casi todas las personas solicitantes de visas, eliminando los límites de edad que actualmente exime a menores de 14 años y mayores de 79.

Las personas se estaban viendo obligadas a dar sus datos para ingresar al conjunto.
Los datos biométricos permiten verificar información múltiple de las personas que suministran estos datos. | Foto: Getty Images

Así bien, la norma modifica los requisitos para la reutilización de datos biométricos, amplía la recopilación, el almacenamiento y el uso del ADN, y establece un criterio de “circunstancias extraordinarias” para justificar la ausencia a citas para servicios biométricos, informa Newsweek, quién tuvo acceso a la posible normativa.

¿Para qué usarían el ADN?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), especificaría en las solicitudes que los datos dactilares constarán de la toma de huellas dactilares, escaneos faciales, de iris, y ADN.

Contexto: Datos biométricos en inmigración: ¿seguridad o invasión a la privacidad?

Según Morgan Bailey, ex alto funcionario del DHS, “en algunos casos, la recolección de ADN puede ayudar a establecer relaciones cuando no se dispone de otra documentación, como certificados de nacimiento”.

La medida busca brindar estabilidad laboral a miles de inmigrantes mientras se revisan sus solicitudes de renovación del EAD.
La entidad migratoria es la encargada de recopilar la información que solicita el DHS | Foto: Getty Images

“Exigir pruebas de ADN puede ser beneficioso. De hecho, en algunos casos, tanto el solicitante como el beneficiario pueden desear que se realicen pruebas de ADN porque proporcionan evidencia probatoria de que realmente existe una relación genética”, destaca Bailey.

Incluso, la medida podría abarcar hasta datos de voz. Sin embargo, aún no está claro la forma en que se recopilará la información.

Otros cambios que tendrá la normatividad de los datos biométricos

USCIS consideraría la totalidad del registro biométrico de un individuo en lugar de manejar cada formulario por separado.

WASHINGTON, DC - JANUARY 28: U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem delivers remarks to staff at the Department of Homeland Security headquarters on January 28, 2025 in Washington, DC. Former South Dakota Governor and Trump ally, Noem will oversee immigration, counterterrorism, and FEMA, which President Trump recently suggested could be disbanded. (Photo by Manuel Balce Ceneta-Pool/Getty Images)
Noem ha impulsado varias modificaciones en los procedimientos migratorios. | Foto: Getty Images

También enfatizan en que la medida cobija a los ciudadanos no estadounidenses en todos los estatus migratorios, incluida la green card.

Contexto: Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

El DHS aceptará comentarios del público sobre la propuesta de reglamento hasta el 2 de enero de 2026, antes de su implementación completa.

Igualmente, USCIS mencionará en los formularios los fines específicos de la recolección de los datos descritos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alfredo Morelos da veredicto sobre su futuro en Nacional: habló en vivo y lo dejó claro

2. Córdoba se convierte en el epicentro del deporte escolar con la apertura de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe

3. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ teme por su vida, culpó a su exmánager y lo acusó de maltratar a su mujer

4. Tren embiste a camión que transportaba autos en Schertz, Texas: conductor logra escapar segundos antes del impacto

5. Novio terminó en el hospital tras un accidente por una tradición en una boda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidoADNInmigrantes en Estados UnidosUSCIS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.