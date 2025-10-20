Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

Desde este 20 de octubre, la solicitud para la residencia permanente o la green card, uno de los documentos migratorios más apetecidos por parte de los extranjeros que desean vivir y trabajar de forma legal en Estados Unidos, será más exhaustiva.

Bajo la administración Trump, USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) se ha encargado de endurecer el proceso para quienes aspiran a la green card, y en este caso, el examen de ciudadanía será más complejo que versiones anteriores.

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios. | Foto: Getty Images

El Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025 se actualizó para evaluar con mayor profundidad el conocimiento de los solicitantes sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos, afirma Newsweek.

¿Cómo funciona el nuevo examen?

Esta evaluación constará de 20 preguntas selecciones al azar entre un grupo de 128 previamente producidas por expertos en historia, cultura y sociedad de EE. UU.

Igualmente, el aspirante deberá responder correctamente 12 de estas 20 preguntas, aumentando el porcentaje de efectividad necesario para aprobar, que antes constaba de 6 de 10.

Simuladores con IA recrean la entrevista de naturalización del USCIS y ayudan a miles de inmigrantes a ganar confianza antes del gran día. | Foto: Getty Images

El interrogatorio se detendrá una vez que la persona haya respondido correctamente 12 preguntas, alcanzando el umbral de aprobación. Si en el mismo lapso el sistema arrojó 9 preguntas incorrectas, no se aprobará el examen.

El contenido del examen

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, dijo para Newsweek que “la ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y solo debe reservarse para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación”.

Un agente migratorio lo interrogará sobre historia, política y cuestiones generales de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Quienes “cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y los principios cívicos de Estados Unidos”, podrá naturalizarse como ciudadano de ese país, mencionó Tragesser.

El contenido de la prueba profundizará más temas sobre la historia, gobierno y símbolos nacionales de EE. UU., por lo que deberá estudiar para gestionar de la mejor manera estos rubros.

Aun así, varios temas podrían sufrir modificaciones por el cambio de normas o leyes federales y estatales.

Solo tendrá dos oportunidades para pasar el examen y tomar juramentación como ciudadano estadounidense. De lo contrario, USCIS rechazará su solicitud.