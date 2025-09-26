Suscribirse

¿Cómo puede prepararse para el examen de ciudadanía americana? Recomendaciones clave al momento de presentarlo

El examen cívico evalúa sus conocimientos sobre Estados Unidos como nación.

Redacción Mundo
26 de septiembre de 2025, 3:53 p. m.
Regresa un requisito que ahora debería tener en cuenta cuando solicite su ciudadanía norteamericana.
La ciudadanía de Estados Unidos incluye el Juramento de lealtad al país norteamericano. | Foto: Getty Images

Uno de los pasos más importantes para acceder a la ciudadanía americana, es la presentación de un examen que evaluará sus conocimientos sobre Estados Unidos a nivel moral, político, geográfico y cultural.

Una vez ya tenga la residencia permanente durante al menos tres años y cuente con familia, trabajo y estabilidad en el país norteamericano, estará habilitado para hacer el examen con USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos).

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios | Foto: Getty Images

Aquí, un agente de la entidad migratorio le hará 10 preguntas de las cuales debe aprobar seis, incluido el requisito de comprender inglés, ya que algunas cuestiones serán en dicho idioma.

Una vez naturalizado, el cónyuge disfruta de plenos derechos, incluyendo el voto, acceso a empleos federales y protección contra deportación .
El examen lo certificará como ciudadano oficial de Estados Unidos | Foto: Getty Images

Sin embargo, para mayores de 50 años y que hayan vivido legalmente por al menos dos décadas, se podría eximir del examen de inglés.

Así bien, prepararse es fundamental ya que solo tiene dos oportunidades para aprobarlo, y recientemente la administración Trump anuncio que el examen se endureció.

Contexto: Buena noticia para migrantes: Uscis anunció cambio en la entrega de importante formulario en Estados Unidos

Recomendaciones

Primero, es posible estudiar con material disponible en la página oficial de USICS, según Majority. Aquí podrá practicar su inglés, consultar el el Juramento de lealtad y posibles preguntas de la evaluación cívica.

x
Un agente migratorio lo interrogará sobre historia, política y cuestiones generales de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Es importante practicar el inglés de manera cotidiana y en diferentes contextos, ya que una parte del examen consistirá en escribir una frase completa en dicho idioma.

Por otra parte, consulte fuentes que le expliquen de forma sencilla la basta historia de Estados Unidos, desde su formación como nación soberana hasta los valores que hasta el día de hoy rigen con firmeza el país.

Contexto: La dura prueba de ‘conducta moral’ que está imponiendo USCIS para solicitantes de ciudadanía americana en Estados Unidos

Hay datos clave sobre el funcionamiento de agencias federales que no debe omitir. Por ejemplo, puede ver debates del congreso e investigar palabras clave que suelen estar en el debate público.

Temas clave para estudiar

La Declaración de Independencia, la Constitución, las Enmiendas, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos son el eje principal de la evaluación junto con otros temas.

Simuladores con IA recrean la entrevista de naturalización del USCIS y ayudan a miles de inmigrantes a ganar confianza antes del gran día.
Simuladores con IA recrean la entrevista de naturalización del USCIS y ayudan a miles de inmigrantes a ganar confianza antes del gran día. | Foto: Getty Images

Recuerde que los agentes no solo quieren rectificar su conocimiento sobre EE. UU., sino que además comprueban su afinidad con los cimientos estadounidenses.

