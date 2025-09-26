Estados Unidos
¿Cómo puede prepararse para el examen de ciudadanía americana? Recomendaciones clave al momento de presentarlo
El examen cívico evalúa sus conocimientos sobre Estados Unidos como nación.
Uno de los pasos más importantes para acceder a la ciudadanía americana, es la presentación de un examen que evaluará sus conocimientos sobre Estados Unidos a nivel moral, político, geográfico y cultural.
Una vez ya tenga la residencia permanente durante al menos tres años y cuente con familia, trabajo y estabilidad en el país norteamericano, estará habilitado para hacer el examen con USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos).
Aquí, un agente de la entidad migratorio le hará 10 preguntas de las cuales debe aprobar seis, incluido el requisito de comprender inglés, ya que algunas cuestiones serán en dicho idioma.
Sin embargo, para mayores de 50 años y que hayan vivido legalmente por al menos dos décadas, se podría eximir del examen de inglés.
Así bien, prepararse es fundamental ya que solo tiene dos oportunidades para aprobarlo, y recientemente la administración Trump anuncio que el examen se endureció.
Recomendaciones
Primero, es posible estudiar con material disponible en la página oficial de USICS, según Majority. Aquí podrá practicar su inglés, consultar el el Juramento de lealtad y posibles preguntas de la evaluación cívica.
Es importante practicar el inglés de manera cotidiana y en diferentes contextos, ya que una parte del examen consistirá en escribir una frase completa en dicho idioma.
Por otra parte, consulte fuentes que le expliquen de forma sencilla la basta historia de Estados Unidos, desde su formación como nación soberana hasta los valores que hasta el día de hoy rigen con firmeza el país.
Hay datos clave sobre el funcionamiento de agencias federales que no debe omitir. Por ejemplo, puede ver debates del congreso e investigar palabras clave que suelen estar en el debate público.
Temas clave para estudiar
La Declaración de Independencia, la Constitución, las Enmiendas, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos son el eje principal de la evaluación junto con otros temas.
Recuerde que los agentes no solo quieren rectificar su conocimiento sobre EE. UU., sino que además comprueban su afinidad con los cimientos estadounidenses.