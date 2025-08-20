Suscribirse

Estados Unidos

Uscis hará pruebas de “antiamericanismo” y verificación antisemita a varias solicitudes migratorias: ¿incluirá la green card?

Los criterios de elegibilidad para varias solicitudes serán más rigurosos.

Redacción Mundo
20 de agosto de 2025, 1:49 p. m.
Quienes ganen el reality, podrán presentar juramento como ciudadanos norteamericanos
El "americanismo" es un "valor" que suelen resaltar los habitantes de Estados Unidos | Foto: Getty Images

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha actualizado el Manual de Políticas de Uscis, relacionadas con los factores que los oficiales podrían considerar en ciertas solicitudes de beneficios, en las que se requiera un ejercicio de discreción por parte de los agentes.

Esta medida incluye a solicitantes de permiso de permanencia temporal (Parole), incluso, algunos beneficios migratorios como la green card, si la persona es sospechosa para entidad.

EE.UU.
Tarjeta de seguro social y tarjeta de residente permanente (green card) en el formulario de inmigración. | Foto: Getty Images

Uscis verificará cualquier relación con organizaciones antiamericanas o terroristas, así como la aprobación de ciertas solicitudes de beneficios en las que hay evidencia de actividad antisemita, dice su comunicado oficial.

Matthew Tragesser, portavoz de Uscis, afirmó que “los beneficios de Estados Unidos no deben dársele a aquellos que desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”.

Contexto: Ciudadanía americana 2025: tres simuladores con inteligencia artificial para aprobar la entrevista del USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos está comprometido a implementar políticas y procedimientos que erradiquen el antiamericanismo, y apoyen las medidas rigorosas de verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad en la mayor medida posible”, agregó el funcionario.

“Los beneficios de inmigración ―incluidos vivir y trabajar en Estados Unidos― siguen siendo un privilegio, no un derecho", enfatizó.

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
USCIS regula todas las solicitudes migratorias | Foto: Getty Images

Uscis ahora investiga las redes sociales para varias solicitudes, y se han agregado verificaciones de detección de actividad antiamericana a estas mismas.

Recalcan que estas actividades serán un factor negativo contundente en cualquier análisis del perfil inmigrante. Sin embargo, no especifican los criterios para determinar si una persona tiene rasgos de americanismos.

Contexto: Solicitar la ciudadanía americana será más difícil: USCIS aumentará controles

Hay preocupación por juicios subjetivos

Según AP, los críticos han expresado preocupación por la medida, ya que podría permitirse opiniones más personales, y los prejuicios podrían nublar el discernimiento de la persona a cargo.

Jane Lilly López, profesora asociada de Sociología en la Universidad Brigham Young, afirma que “para mí, lo más importante es que están abriendo la puerta a que los estereotipos, los prejuicios y los sesgos implícitos dominen estas decisiones. Eso es realmente preocupante”.

“Significa que van a tener que trabajar mucho más para demostrar que cumplen con nuestros estándares”, reiteró López.

La medida podría, incluso, ser inconstitucional, ya que implica a personas no estadounidenses y su libertad de expresión.

Los derechos de la Primera Enmienda no se extienden a personas fuera de Estados Unidos, ni a quienes no son ciudadanas estadounidenses”, sostiene.

Aun así, algunos abogados confían en que este tipo de medidas se resuelvan en tribunales, ya que suelen violar derechos civiles y fundamentales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Victoria de Petro: se quedó con la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara, que lleva más de 20 procesos penales y disciplinarios en su contra

2. Petro: “a mí me gusta la piel canela, tengo ahí un problema, tenemos los colores de piel del arcoíris, me estoy metiendo en otro tema”

3. Esta es la probabilidad de que Colombia sea descertificada, según María Claudia Lacouture, de AmCham

4. Buques de guerra de la Armada se convertirían en salas de audiencia judicial

5. Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosUSCISInmigraciónVisa a EE.UU.Green Card

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.