Buena noticia para migrantes: Uscis anunció cambio en la entrega de importante formulario en Estados Unidos

La entidad busca seguir ayudando a las personas y que cada vez los trámites sean más fáciles de realizar.

Redacción Mundo
23 de agosto de 2025, 2:42 p. m.
La noticia les ahorrará muchos tiempo a los migrantes.
La noticia les ahorrará muchos tiempo a los migrantes | Foto: Getty Images

Pese a que una persona migrante tenga su estadía legal y cuente con una green card en Estados Unidos, en muchas situaciones debe cumplir con ciertas normas adicionales.

Por ejemplo, hay muchos casos en donde estos ciudadanos no pueden abandonar el país por determinadas circunstancias, y si lo hacen, deben tener en cuenta cierto periodo corto para volver.

Este tipo de procesos se deben cumplir pese a que se tenga la green card. | Foto: Getty Images

Por lo mismo, en muchas oportunidades se ven obligados a realizar trámites que pueden llegar a ser desgastantes. Por fortuna, recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, (Uscis, por sus siglas en inglés) hizo un importante anuncio que les facilitará la vida.

Contexto: Gobierno de EE. UU. embargará viviendas de las personas que no estén al día con este importante trámite

Tras realizar algunos cambios, se confirmó que ahora los migrantes pueden realizar el proceso del formulario I-131, que es una solicitud de documento de viaje, en línea, por lo que ya no será necesario hacer el trámite de manera presencial.

Con esta decisión, las personas se ahorrarán mucho tiempo y tendrán una gran facilidad a la hora de realizar este proceso. Además, por lo general los precios de la prestación de este tipo de servicios suelen ser más económicos cuando se hacen vía internet.

Esta decisión les ahorrará mucho tiempo a las personas. | Foto: Getty Images

Ahora, todo se podrá realizar por medio de la página de la Uscis, que contará con toda una guía paso a paso para llenar el respectivo formulario y poder subir la documentación en formato PDF.

Contexto: Alarma en EE. UU.: castigos físicos contra estudiantes siguen vigentes en estos estados

Es importante destacar que este documento es necesario cuando se va a solicitar, según la entidad:

  • Permiso de reingreso.
  • Documento de viaje de refugiado.
  • Documento de autorización de viaje bajo TPS.
  • Documento de permiso adelantado.
  • Permiso adelantado para residentes a largo plazo de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

Para realizar el respectivo proceso en línea, la persona interesada tendrá que crear una cuenta de forma gratuita en la página oficial de la Uscis. Una vez haga esto, podrá buscar el formulario, llenar los datos necesarios y seguir cada uno de los pasos allí indicados.

Otra gran ventaja de esta decisión es que el migrante podrá seguir, por medio del portal, cómo avanza la respectiva solicitud que realizó.

