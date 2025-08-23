Buena noticia para migrantes: Uscis anunció cambio en la entrega de importante formulario en Estados Unidos

Pese a que una persona migrante tenga su estadía legal y cuente con una green card en Estados Unidos, en muchas situaciones debe cumplir con ciertas normas adicionales.

Por ejemplo, hay muchos casos en donde estos ciudadanos no pueden abandonar el país por determinadas circunstancias, y si lo hacen, deben tener en cuenta cierto periodo corto para volver.

Por lo mismo, en muchas oportunidades se ven obligados a realizar trámites que pueden llegar a ser desgastantes. Por fortuna, recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, (Uscis, por sus siglas en inglés) hizo un importante anuncio que les facilitará la vida.

Tras realizar algunos cambios, se confirmó que ahora los migrantes pueden realizar el proceso del formulario I-131, que es una solicitud de documento de viaje, en línea, por lo que ya no será necesario hacer el trámite de manera presencial.

Con esta decisión, las personas se ahorrarán mucho tiempo y tendrán una gran facilidad a la hora de realizar este proceso. Además, por lo general los precios de la prestación de este tipo de servicios suelen ser más económicos cuando se hacen vía internet.

Ahora, todo se podrá realizar por medio de la página de la Uscis, que contará con toda una guía paso a paso para llenar el respectivo formulario y poder subir la documentación en formato PDF.

Es importante destacar que este documento es necesario cuando se va a solicitar, según la entidad:

Permiso de reingreso.

Documento de viaje de refugiado.

Documento de autorización de viaje bajo TPS.

Documento de permiso adelantado.

Permiso adelantado para residentes a largo plazo de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

Para realizar el respectivo proceso en línea, la persona interesada tendrá que crear una cuenta de forma gratuita en la página oficial de la Uscis. Una vez haga esto, podrá buscar el formulario, llenar los datos necesarios y seguir cada uno de los pasos allí indicados.