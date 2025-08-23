Gobierno de EE. UU. embargará viviendas de las personas que no estén al día con este importante trámite

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) ha advertido de manera reciente a todos los contribuyentes, que deben contactarse de manera urgente en caso de que hayan recibido un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia, debido a que su vivienda podría ser embargada dentro de los próximos días.

El Código de Impuestos Internos (IRC) autorizó la confiscación de los bienes inmuebles como parte de un saldo de deudas pendientes al servicio de impuestos del país. Esta medida aplica para cualquier propiedad del contribuyente, lo que incluye su propia residencia.

Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

“Si no puede pagar lo que adeuda, debe pagar todo lo que pueda por el momento y trabajar con el IRS para resolver el saldo pendiente. La clave es ser proactivo, así que ¡no ignore los avisos de cobro del IRS!“, escribió el organismo tributario en su página web oficial.

En la información publicada, el IRS además expone cuatro condiciones que se deben cumplir antes de que se lleva a cabo el embargo de la propiedad. En primera instancia, la agencia del gobierno determina el impuesto y hace el envío de la factura correspondiente al contribuyente, la cual tiene una fecha límite de pago.

Las personas perderán sus propiedades si no están al día con el pago de impuestos. | Foto: Getty Images

En caso de que la persona no pague el monto establecido, el servicio de impuestos envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia, al menos 30 días antes de emitir una penalización severa por incurrir en el pago. Por último, el IRS envía un aviso para que la persona se comunique con bancos, clientes, contadores o empleadores para obtener más información sobre su caso específico.

Si el caso no se resuelve a favor del contribuyente y el IRS finaliza la confiscación del inmueble, calcula un precio mínimo de este para su subasta, y le brinda la oportunidad a la persona afectada de disputar su valor en el mercado. Luego, la agencia promociona la subasta por medio de avisos publicitarios en medios de comunicación estadounidenses.

Si el IRS subasta la propiedad para cubrir con el pago de los impuestos. | Foto: Getty Images

“Tras emitir aviso público, el IRS suele esperar un mínimo de 10 días antes de vender su propiedad“, asegura el organismo tributario en su página de internet.

Además, el IRS ha complementado que una parte del pago de la propiedad será destinado para cubrir los gastos de la operación, mientras que otro porcentaje será destinado para pagar las deudas de los impuestos que no pagó el dueño de la vivienda.