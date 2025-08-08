¿Cómo adquirir una casa en Estados Unidos si es extranjero? Estos son los requisitos que debe cumplir

Estados Unidos no tiene tiene barreras legales de consideración si su deseo es adquirir una casa en el país norteamericano.

Áreas metropolitanas en Los Ángeles, Austin y Miami han reportado precios inmobiliarios estables, por lo que son buenas opciones para adquirir vivienda.

Las viviendas suelen estar en condados citadinos o rurales. | Foto: Google Maps

Aún así, es posible hacer la inversión en otras zonas de Estados Unidos, que son propicias para generar este tipo de activos que son seguros ante incertidumbres económicas.

Requisitos básicos

El primer paso para la compra de una ca sa en Estados Unidos es presentar un pasaporte válido y vigente.

Si la opción es hacer el proceso con alguna entidad financiera, le podrían pedir documentos adicionales que certifiquen su identidad.

Es necesario obtener un Número de Seguro Social (SSN) para realizar la compra por medio de financiación.

Por otro lado, si tiene intención de generar ingresos con la propiedad, debe gestionar un Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), lo que le permitirá pagar impuestos, reportar ingresos y no tener problemas con IRS (Servicio de Impuestos Internos).

Método de pago

Según Prodezk, la mayoría de extranjeros que adquieren viviendas en Estados Unidos lo hacen con pagos en efectivo, o mediante transferencias bancarias.

La razón es que solicitar una hipoteca y que la aprueben es complejo si no se tiene historial crediticio en el país.

Sin embargo, existen algunas opciones de este método, con bancos que ofrecen préstamos hipotecarios para extranjeros, para lo cual tienen que pagar el 30 % o más de la cuota inicial.

Esta figura financiera puede ayudar a la gestión de la compra. | Foto: Getty Images

Además, le van a pedir una copia de la última declaración de impuestos y comprobantes de ingresos.

Se recomienda recibir asesoría legal y fiscal para entender el engramado tributario que implica la compra. Por ejemplo, la Ley FFIRPTA (Foreign Investment in Real Propoerty Tax Act), regula la retención de impuestos sobre ganancias obtenidas, y aplica para extranjeros.

Contactar un agente inmobiliario puede ayudarle no solo con su su elección de la propiedad, sino a que lo oriente en todo el negocio.

Hay muchos factores que influyen en la decisión, desde zonas con plusvalía hasta priorizar la cercanía a centros de educación.

Cuando llega el momento de firmar el contrato, se hace a través de la figura de la compraventa.

En general, se aparta con el 5 % o 10 % del valor total del inmueble.