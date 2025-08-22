Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Alarma en EE. UU.: castigos físicos contra estudiantes siguen vigentes en estos estados

Los castigos corporales fueron penalizados hace años, pese a que en algunos estados sigue siendo una práctica común en los colegios.

Redacción Mundo
23 de agosto de 2025, 3:42 a. m.
En estos estados es permitido castigar con golpes a los estudiantes. | Foto: adobe stock

A mediados de la década de 1990, una legislación en Estados Unidos prohibió los castigos físicos a los estudiantes en los colegios alrededor del país norteamericano. Sin embargo, en varias instituciones, especialmente en el suroeste de la nación, sigue siendo una práctica común.

La organización sin fines de lucro, Lawyers for Good Government, anunció que en varios estados se están infligiendo castigos físicos a los alumnos, aunque está expresamente prohibido en las leyes federales.

Incluso, determinaron que los menores con algún tipo de discapacidad física o cognitiva, y los niños de color, así como los extranjeros, son los que corren mayor riesgo de violaciones de sus derechos dentro de las instituciones educativas donde se imparten estos castigos.

Jóvenes que podrán acceder a programa de emprendimiento y liderazgo en Estados Unidos
Algunos estados siguen implementando castigos corporales a los estudiantes. | Foto: Getty Images

Los datos de la organización de abogados indican que los menores de edad y con ascendencia afrodescendiente están involucrados en el 37,3 % de los incidentes de castigos en los colegios públicos. Por su parte, los estudiantes con alguna discapacidad representan el 16,5 % de estos sucesos.

Contexto: Este es el programa de Estados Unidos con el que puede estudiar, trabajar e incluye hospedaje más alimentación gratuita

Así las cosas, Lawyers for Good Government enlistó que los estados donde siguen ocurriendo estos castigos son Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi, Alabama, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y otras regiones del sudeste norteamericano.

Estudiantes
La organización expresó especial preocupación por ciertos estudinates vulnerables. | Foto: Getty Images

No obstante, la administración de Florida modificó recientemente sus leyes, por lo que en los colegios los estudiantes pueden recibir castigos corporales en caso de que sus padres lo aprueben.

Contexto: Familias de EE. UU. con niños podrán recibir dinero en vacaciones: estos son los requisitos clave

Idaho, Arizona y Wyoming también hacen parte de la lista de estados donde se imparten estos correctivos.

En contraste, los demás estados del país han prohibido estas centenarias prácticas para corregir a los alumnos. Michigan, Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Montana. Junto con California, Oregón y Washington, Ohio y Wisconsin, han sancionado los castigos físicos en las escuelas públicas.

La IA revela los nombres que representan el peor comportamiento.
El castigo físico fue prohibido en EE. UU. desde la década de 1990. | Foto: Getty Images

“Existen diferencias culturales y normativas entre las distintas regiones de los EE. UU. en muchos aspectos diferentes de la vida y la confianza y la creencia en el uso del castigo corporal ha persistido”, explicó Emily Douglas, profesora del departamento de trabajo social y defensa del niño en la Universidad Estatal de Montclair, en entrevista con Newsweek.

Contexto: Así puede matricular a su hijo en un colegio público en Estados Unidos si es inmigrante. No influye su estatus migratorio

Ante el panorama, la experta aseguró que hay una tendencia a que estas prácticas desaparezcan progresivamente en las regiones del país. “Si bien existen diferencias regionales en todo Estados Unidos, se han registrado descensos generalizados”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El romántico video de Mike Bahía, junto a Greeicy Rendón, con el que recibieron halagos y demostraron su amor

2. Amparo Grisales se enfureció y lanzó fuerte dardo en redes sociales por preocupante tema

3. Alarma en EE. UU.: castigos físicos contra estudiantes siguen vigentes en estos estados

4. Millonarios anunció mala noticia: figura “sufrió un esguince” en su rodilla derecha

5. El fuerte comentario que recibió Claudia Bahamón de participante de ‘MasterChef Celebrity’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidoscolegios públicos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.