Alarma en EE. UU.: castigos físicos contra estudiantes siguen vigentes en estos estados

A mediados de la década de 1990, una legislación en Estados Unidos prohibió los castigos físicos a los estudiantes en los colegios alrededor del país norteamericano. Sin embargo, en varias instituciones, especialmente en el suroeste de la nación, sigue siendo una práctica común.

La organización sin fines de lucro, Lawyers for Good Government, anunció que en varios estados se están infligiendo castigos físicos a los alumnos, aunque está expresamente prohibido en las leyes federales.

Incluso, determinaron que los menores con algún tipo de discapacidad física o cognitiva, y los niños de color, así como los extranjeros, son los que corren mayor riesgo de violaciones de sus derechos dentro de las instituciones educativas donde se imparten estos castigos.

Los datos de la organización de abogados indican que los menores de edad y con ascendencia afrodescendiente están involucrados en el 37,3 % de los incidentes de castigos en los colegios públicos. Por su parte, los estudiantes con alguna discapacidad representan el 16,5 % de estos sucesos.

Así las cosas, Lawyers for Good Government enlistó que los estados donde siguen ocurriendo estos castigos son Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi, Alabama, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y otras regiones del sudeste norteamericano.

No obstante, la administración de Florida modificó recientemente sus leyes, por lo que en los colegios los estudiantes pueden recibir castigos corporales en caso de que sus padres lo aprueben.

Idaho, Arizona y Wyoming también hacen parte de la lista de estados donde se imparten estos correctivos.

En contraste, los demás estados del país han prohibido estas centenarias prácticas para corregir a los alumnos. Michigan, Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Montana. Junto con California, Oregón y Washington, Ohio y Wisconsin, han sancionado los castigos físicos en las escuelas públicas.

“Existen diferencias culturales y normativas entre las distintas regiones de los EE. UU. en muchos aspectos diferentes de la vida y la confianza y la creencia en el uso del castigo corporal ha persistido”, explicó Emily Douglas, profesora del departamento de trabajo social y defensa del niño en la Universidad Estatal de Montclair, en entrevista con Newsweek.