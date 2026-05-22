Nueva York lanzó 1.000 boletas del Mundial 2026 a solo US$50: así funcionará el sorteo

El Mundial de la Fifa que se celebrará este 2026 tiene una gran polémica por sus precios de boletería. Muchos aseguran que las cifras que se alcanzaron en esta edición fueron exorbitantes; sin embargo, para contrarrestar esta problemática, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una medida inédita.

Con el objetivo de acercar el Mundial “a la gente trabajadora” y evitar que el torneo quede reservado únicamente para aficionados con alto poder adquisitivo, el alcalde pondrá a disposición 1.000 entradas subsidiadas a solo 50 dólares para residentes locales.

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¿Cómo funcionará el programa?

Nueva York dispondrá para la ciudadanía entradas subsidiadas que estarán disponibles para cinco partidos de fase de grupos y dos encuentros de eliminación directa, sin incluir la final del mundial.

Mamdani explicó que las 1.000 entradas serán distribuidas mediante un sistema de sorteo exclusivo para residentes de Nueva York. Además, el alcalde detalló que el beneficio incluye:

USD$50 por entrada

Transporte gratuito de ida y regreso hacia el estadio MetLife.

El MetLife Stadium es uno de los estadios más importantes del Mundial. Foto: AP

Nueva York/Nueva Jersey recibirá algunos de los encuentros más importantes del torneo y tendrá partidos de selecciones como Brasil, Francia, Inglaterra y Ecuador.

El sorteo

El registro para esta iniciativa estatal comenzará el 25 de mayo de 2026. Desde ese día, los residentes interesados podrán inscribirse una vez al día en la página oficial del estado.

Habrá un límite aproximado de 50.000 solicitudes diarias y las autoridades verificarán que los participantes realmente vivan en Nueva York para evitar fraudes y reventa ilegal.

Este último ítem es uno de los más relevantes de la iniciativa, pues enfatizaron que las boletas serán:

Intransferibles

Exclusivas para residentes

Entregadas directamente a los ganadores

La iniciativa fue de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: AP

El precio de las boletas: una de las polémicas del Mundial

Esta iniciativa busca frenar la especulación y la reventa, uno de los problemas más criticados de cara al Mundial 2026. Este factor ha sido muy criticado en esta cita mundialista por los aficionados, pues se han reportado boletos de millones de dólares.

Y, en contraste, muchos aforan que este es un deporte “del pueblo”. De hecho, fue esta premisa la que utilizó el alcalde para justificar la iniciativa: “Luchamos duro para hacer que el juego del pueblo estuviera disponible para el pueblo”.

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El debate sobre las entradas incluso llegó a jugadores de la selección de Estados Unidos. El futbolista Tim Weah calificó los precios como “demasiado caros”, declaraciones que generaron controversia dentro del entorno del combinado estadounidense.

La iniciativa de Nueva York es la primera gran estrategia pública conocida para subsidiar boletas del Mundial 2026 en Estados Unidos. Ahora, algunos sectores piden que se sumen otras ciudades sede como:

Los Ángeles

Dallas

Houston

Miami

Atlanta