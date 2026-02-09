Estados Unidos

Nueva York impulsa el NYC Free Tax Prep: ¿de qué se trata y cómo acceder?

El alcalde, Zohran Mamdani, les recordó a los ciudadanos de menores recursos las facilidades que ofrece el gobierno.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

9 de febrero de 2026, 1:16 p. m.
La administración Mamdani recuerda a los neoyorquinos las ayudas vigentes para la declaración de impuestos.
La administración Mamdani recuerda a los neoyorquinos las ayudas vigentes para la declaración de impuestos.

Con la temporada de impuestos oficialmente en marcha, la ciudad de Nueva York lanzó un programa para apoyar a miles de residentes de bajos y medianos ingresos en la preparación de sus declaraciones de impuestos sin costo alguno, con plazo hasta el 15 de abril.

La iniciativa, conocida como NYC Free Tax Prep, ofrece ayuda gratuita para presentar declaraciones federales y estatales; adicionalmente, incorpora medidas de vigilancia para proteger a los neoyorquinos de prácticas engañosas y tarifas ocultas que a menudo cobran los preparadores privados durante la temporada fiscal.

zohran mamdani
Zohran Mamdani invitó a los neoyorquinos a participar en esta iniciativa. Foto: X: @FoxNews

El alcalde Zohran Mamdani de Nueva York les recordó a los residentes elegibles que pueden usar este servicio para completar sus impuestos gratis con apoyo profesional presencial o virtual, disponible en varios idiomas.

Los servicios están distribuidos en toda la ciudad y se extienden a locales como NYC Health + Hospitals y MetroPlusHealth.

Los neoyorquinos no deberían tener que pasar por un calvario ni pagar tarifas exorbitantes solo para presentar sus impuestos (...) A través de NYC Free Tax Prep, nuestra administración está trabajando en conjunto con diferentes agencias para lograr precisamente eso: ayudar a los neoyorquinos a presentar sus impuestos de forma gratuita”, afirmó Mamdani.

El programa está dirigido a quienes viven o trabajan en la ciudad de Nueva York y cumplan ciertos límites de ingresos. Personas o parejas sin dependientes que ganaron hasta 68.000 dólares el año pasado y familias con ingresos de hasta 97.000 dólares son elegibles para recibir ayuda gratuita, lo que abarca aproximadamente la mitad de los neoyorquinos.

Este año, la ciudad busca combinar la asistencia gratuita con mayores inspecciones a preparadores privados para evitar cobros injustos, préstamos fraudulentos u otras prácticas que han perjudicado a contribuyentes antes de la temporada de impuestos.

Cómo funciona el programa y cuáles son sus servicios disponibles

NYC Free Tax Prep incluye múltiples opciones para que los contribuyentes presenten sus formularios sin pagar, por ejemplo, asistencia presencial, servicio de entrega, preparación virtual y asistencia de autopreparación guiada.

Esto, con el fin de que menos personas queden exentas de estos pagos, pero también para evitar cobros desmedidos que no llegarán a la administración local.

New York City Mayor Zohran Mamdani arrives at a salt depot to speak at a news conference about preparations for the winter storm in New York on January 24, 2026. Americans stripped supermarket shelves January 23 ahead of potentially "catastrophic" winter weather that threatened at least 160 million people across the country with transportation chaos, blackouts and life-threatening cold. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Zohran Mamdani invitó a la ciudadanía a participar del NYC Free Tax Prep, que incluye múltiples ayudas para la declaración de impuestos. Foto: AFP

Estos servicios combinados permiten a muchos neoyorquinos maximizar sus reembolsos fiscales y acceder a créditos que podrían perder, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), que ha beneficiado históricamente a trabajadores de bajos ingresos.

Según datos de la ciudad, programas anteriores de ayuda gratuita han beneficiado a decenas de miles de residentes; el año pasado, más de 110.000 neoyorquinos utilizaron el servicio, ahorrando en promedio 346 dólares por familia y un total de cerca de 38,2 millones de dólares en tarifas de preparación de impuestos.

Para acceder al servicio, los interesados pueden llamar al 311, visitar la página oficial del programa en nyc.gov/TaxPrep o asistir a uno de los centros donde se presta ayuda gratuita.

Noticias Destacadas