Estados Unidos

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

Nueva York experimenta bajas temperaturas que superan algunas de las registradas en este momento en la Antártida.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

9 de febrero de 2026, 10:48 a. m.
Frío en Nueva York.
Frío en Nueva York. Foto: Anadolu via Getty Images

Estados Unidos ha sido testigo de condiciones climáticas extremas que han arribado y mantienen en alerta a la población por los riesgos que estas pueden implicar.

Con el paso de la tormenta Fern por el territorio nacional quedaron grandes estragos. Se estima que la afectación en el transporte aéreo fue la más grande registrada desde la pandemia por covid-19.

El frío también provocó un saldo de víctimas mortales por causas asociadas a la hipotermia o por incidentes con quitanieves, de tránsito, entre otros que pudieron presentarse.

x
Hipotermia. Foto: Boston Globe via Getty Images

Pese a que la tormenta Fern ya pasó, en algunas zonas el clima sigue siendo un factor agravante que genera preocupación.

Estados Unidos

En imágenes | Toallas con mensaje contra ICE y protestas en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl LX

Estados Unidos

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Estados Unidos

¿Tiene problemas con la tasa de interés de sus tarjetas de crédito? Así puede reducirla

Estados Unidos

Florida avanza con ley que autoriza armas en iglesias a voluntarios armados

Estados Unidos

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Estados Unidos

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Estados Unidos

Elon Musk quiere construir una ciudad en la Luna: ¿utopía o nueva carrera espacial?

Estados Unidos

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

Vehículos

BYD demandó a Estados Unidos: ¿por qué tomó esta decisión y qué efectos podría tener para el mercado de carros eléctricos?

De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación Infobae, Nueva York experimentó el pasado domingo 9 de febrero bajas temperaturas que superaron las registradas en algunas zonas de la Antártida.

La ciudad norteamericana alcanzó los -16 °C, con una sensación térmica de aproximadamente -26 °. Sin embargo, en otras zonas de Estados Unidos las sensaciones térmicas descendieron hasta los -40 °.

Según lo que se informa en la estación McMurdo de Estados Unidos en la Antártida, la temperatura registrada fue de -6 °, lo que supondría que en Nueva York estaba haciendo mucho más frío que lo que se registraba en esa estación.

Todo este fenómeno se da por la llegada del aire ártico que proviene de Canadá, específicamente del norte de la bahía de Hudson.

Disney World transforma Animal Kingdom y sorprende a los visitantes: una de sus atracciones más queridas cierra para siempre

De acuerdo con el director sénior de operaciones de pronóstico de la plataforma AccuWeather, Dan DePodwin, “en muchas partes del noreste, lejos de la costa, este período prolongado de frío es el más extremo al menos de la última década y, en algunas zonas, de las últimas dos décadas”. Precisó del mismo modo que “muchas localidades terminarán con una racha de días por debajo del punto de congelación que se ubicará entre las diez más largas registradas”.

x
Nueva York bajo el frío. Foto: Getty Images

A raíz de esto, es importante tomar medidas preventivas que permitan hacerle frente al frío de manera segura. Hacer una revisión del estado de los sistemas de calefacción de las viviendas es clave para asegurar un óptimo funcionamiento.

También es recomendable hacer uso de varias capas de ropa, de preferencia térmica, para poder resguardarse de las bajas temperaturas.

Inusual fenómeno polar amenaza con más frío extremo tras uno de los inviernos más severos de su historia

Además, es importante tener un plan de acción ante eventuales cortes de energía que puedan presentarse y afectar diferentes localidades de Estados Unidos. De igual manera, es clave estar rastreando los informes oficiales para estar al tanto de posibles órdenes de evacuación.

Más de Estados Unidos

x

En imágenes | Toallas con mensaje contra ICE y protestas en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl LX

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Consejos para reducir la tasa de interés en tarjetas de crédito EE.UU.

¿Tiene problemas con la tasa de interés de sus tarjetas de crédito? Así puede reducirla

Voluntarios armados podrían proteger iglesias legalmente.

Florida avanza con ley que autoriza armas en iglesias a voluntarios armados

x

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

x

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Homenaje a Charlie Kirk en evento alterno al Super Bowl LX

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Elon Musk anunció en X que SpaceX priorizará construir una ciudad autosuficiente en la Luna antes que en Marte.

Elon Musk quiere construir una ciudad en la Luna: ¿utopía o nueva carrera espacial?

x

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

x

Fecha límite para el rescate de la madre de Savannah Guthrie: ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo?

Noticias Destacadas