Estados Unidos ha sido testigo de condiciones climáticas extremas que han arribado y mantienen en alerta a la población por los riesgos que estas pueden implicar.

Con el paso de la tormenta Fern por el territorio nacional quedaron grandes estragos. Se estima que la afectación en el transporte aéreo fue la más grande registrada desde la pandemia por covid-19.

El frío también provocó un saldo de víctimas mortales por causas asociadas a la hipotermia o por incidentes con quitanieves, de tránsito, entre otros que pudieron presentarse.

Hipotermia. Foto: Boston Globe via Getty Images

Pese a que la tormenta Fern ya pasó, en algunas zonas el clima sigue siendo un factor agravante que genera preocupación.

De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación Infobae, Nueva York experimentó el pasado domingo 9 de febrero bajas temperaturas que superaron las registradas en algunas zonas de la Antártida.

La ciudad norteamericana alcanzó los -16 °C, con una sensación térmica de aproximadamente -26 °. Sin embargo, en otras zonas de Estados Unidos las sensaciones térmicas descendieron hasta los -40 °.

Según lo que se informa en la estación McMurdo de Estados Unidos en la Antártida, la temperatura registrada fue de -6 °, lo que supondría que en Nueva York estaba haciendo mucho más frío que lo que se registraba en esa estación.

Todo este fenómeno se da por la llegada del aire ártico que proviene de Canadá, específicamente del norte de la bahía de Hudson.

Disney World transforma Animal Kingdom y sorprende a los visitantes: una de sus atracciones más queridas cierra para siempre

De acuerdo con el director sénior de operaciones de pronóstico de la plataforma AccuWeather, Dan DePodwin, “en muchas partes del noreste, lejos de la costa, este período prolongado de frío es el más extremo al menos de la última década y, en algunas zonas, de las últimas dos décadas”. Precisó del mismo modo que “muchas localidades terminarán con una racha de días por debajo del punto de congelación que se ubicará entre las diez más largas registradas”.

Nueva York bajo el frío. Foto: Getty Images

A raíz de esto, es importante tomar medidas preventivas que permitan hacerle frente al frío de manera segura. Hacer una revisión del estado de los sistemas de calefacción de las viviendas es clave para asegurar un óptimo funcionamiento.

También es recomendable hacer uso de varias capas de ropa, de preferencia térmica, para poder resguardarse de las bajas temperaturas.

Inusual fenómeno polar amenaza con más frío extremo tras uno de los inviernos más severos de su historia

Además, es importante tener un plan de acción ante eventuales cortes de energía que puedan presentarse y afectar diferentes localidades de Estados Unidos. De igual manera, es clave estar rastreando los informes oficiales para estar al tanto de posibles órdenes de evacuación.