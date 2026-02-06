Estados Unidos ha experimentado uno de sus climas más severos en toda su historia, provocado en gran medida por el paso del vórtice polar que descendió las temperaturas a niveles extremos, causó ráfagas de viento, nevadas intensas y acumulación de hielo. Incluso en regiones cálidas, como en el estado de Florida, cayó nieve que cubrió de blanco las calles y congeló los árboles.

Las agencias meteorológicas del país han hecho el seguimiento a la situación, y durante las últimas semanas han registrado tormentas invernales cada vez más fuertes. Pese a que el pasado fin de semana se pronosticaron los días más gélidos, se aproxima una anomalía en el vórtice polar que traerá consigo olas de aire frío en el país de Norteamérica.

Este fenómeno también afectará regiones de Europa y de Asia.

El extraño fenómeno suele quedarse en el Ártico, pero esta vez afectará otras regiones del mundo. Foto: Captura de pantalla X @eluniversocom

Se está formando un remolino de aire congelado que normalmente se mantiene en el Ártico, de acuerdo con las estimaciones de los meteorólogos estadounidenses. Los expertos han evidenciado señales inusuales en los mapas atmosféricos, donde este cinturón de aire parece que se estira y cambia rápidamente.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

El medio del clima Eco News detalló que sobre la superficie de la tierra no se han registrado cambio, pues las temperaturas se mantienen en niveles normales. No obstante, a unos 30 kilómetros de altura se está formando el efecto del aire que podría modificar el clima en los próximos días.

Pese a que los cambios aún no son perceptibles, con el paso del tiempo y el debilitamiento del vórtice polar, el remolino puede traer consigo olas de aire helado hacia Estados Unidos. Lo anterior significa que el país podría atravesar por un nuevo ciclo de congelación, deshielos y nuevas caídas de nieve.

Las autoridades han activados rutas de acción para atender emergencias relacionadas con el clima severo. Foto: Anadolu via Getty Images

Los investigadores que hacen seguimiento a la situación advierten que este cambio tan brusco puede afectar los cultivos, la infraestructura y la vida cotidiana de las personas.

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

Por redes sociales, algunos ciudadanos han compartido imágenes de sus cultivos de frutas como arándano, naranjas o fresas, completamente congelados. También, las administraciones locales han activado servicios de emergencia en caso de que se presenten incidentes en las carreteras o en las calles por las nevadas.

El nuevo fenómeno afectará la vida cotidiana de las personas por unos días. Foto: Anadolu via Getty Images

Se han reportado varios accidentes en las autopistas más importantes del país debido a que los carros se deslizan en medio de la acumulación de nieve. Lo anterior, ha provocado el cierre de algunas vías clave para evitar graves accidentes.

Se le suma que los aeropuertos internacionales más grandes de Estados unidos han cesado por completo sus operaciones varios días, por la imposibilidad e los aviones de despegar o aterrizar por la neblina, la nieve o las ráfagas de viento.