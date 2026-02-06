Estados Unidos

Inusual fenómeno polar amenaza con más frío extremo tras uno de los inviernos más severos de su historia

Expertos han identificado cambios en la atmósfera que modificarán el clima dentro de los próximos días en Estados Unidos, Europa y Asia.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 2:46 a. m.
Estados unidos atraviesa uno de los inviernos más gélidos de la historia.
Estados unidos atraviesa uno de los inviernos más gélidos de la historia. Foto: Getty Images

Estados Unidos ha experimentado uno de sus climas más severos en toda su historia, provocado en gran medida por el paso del vórtice polar que descendió las temperaturas a niveles extremos, causó ráfagas de viento, nevadas intensas y acumulación de hielo. Incluso en regiones cálidas, como en el estado de Florida, cayó nieve que cubrió de blanco las calles y congeló los árboles.

Las agencias meteorológicas del país han hecho el seguimiento a la situación, y durante las últimas semanas han registrado tormentas invernales cada vez más fuertes. Pese a que el pasado fin de semana se pronosticaron los días más gélidos, se aproxima una anomalía en el vórtice polar que traerá consigo olas de aire frío en el país de Norteamérica.

Este fenómeno también afectará regiones de Europa y de Asia.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el sistema invernal dejará nieve intensa, ráfagas de viento y temperaturas peligrosamente bajas en varios estados del norte de Estados Unidos.
El extraño fenómeno suele quedarse en el Ártico, pero esta vez afectará otras regiones del mundo. Foto: Captura de pantalla X @eluniversocom

Se está formando un remolino de aire congelado que normalmente se mantiene en el Ártico, de acuerdo con las estimaciones de los meteorólogos estadounidenses. Los expertos han evidenciado señales inusuales en los mapas atmosféricos, donde este cinturón de aire parece que se estira y cambia rápidamente.

Estados Unidos

Dow Jones supera por primera vez los 50.000 puntos y marca un récord histórico en Wall Street tras una semana de volatilidad

Estados Unidos

¿Cómo funciona TrumpRx para conseguir medicamentos más baratos?: el programa que ofrece descuentos en medicinas en Estados Unidos

Estados Unidos

Peligroso reto viral en TikTok ha generado preocupación entre padres, médicos y ha provocado una alerta en Estados Unidos

Deportes

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Deportes

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Estados Unidos

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

Estados Unidos

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

Opinión

La Lista Clinton bombardea al ELN

Gente

El escritor cubano, Leonardo Padura habló sobre la situación en Estados Unidos: “Hay millones de personas viviendo con miedo”

Política

Gustavo Petro pasó de “si el enviado de EE. UU. se emborracha” a decirle “amigo” a alto funcionario diplomático de Donald Trump en Bogotá

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

El medio del clima Eco News detalló que sobre la superficie de la tierra no se han registrado cambio, pues las temperaturas se mantienen en niveles normales. No obstante, a unos 30 kilómetros de altura se está formando el efecto del aire que podría modificar el clima en los próximos días.

Pese a que los cambios aún no son perceptibles, con el paso del tiempo y el debilitamiento del vórtice polar, el remolino puede traer consigo olas de aire helado hacia Estados Unidos. Lo anterior significa que el país podría atravesar por un nuevo ciclo de congelación, deshielos y nuevas caídas de nieve.

x
Las autoridades han activados rutas de acción para atender emergencias relacionadas con el clima severo. Foto: Anadolu via Getty Images

Los investigadores que hacen seguimiento a la situación advierten que este cambio tan brusco puede afectar los cultivos, la infraestructura y la vida cotidiana de las personas.

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

Por redes sociales, algunos ciudadanos han compartido imágenes de sus cultivos de frutas como arándano, naranjas o fresas, completamente congelados. También, las administraciones locales han activado servicios de emergencia en caso de que se presenten incidentes en las carreteras o en las calles por las nevadas.

x
El nuevo fenómeno afectará la vida cotidiana de las personas por unos días. Foto: Anadolu via Getty Images

Se han reportado varios accidentes en las autopistas más importantes del país debido a que los carros se deslizan en medio de la acumulación de nieve. Lo anterior, ha provocado el cierre de algunas vías clave para evitar graves accidentes.

Se le suma que los aeropuertos internacionales más grandes de Estados unidos han cesado por completo sus operaciones varios días, por la imposibilidad e los aviones de despegar o aterrizar por la neblina, la nieve o las ráfagas de viento.

Más de Estados Unidos

Caída de este miércoles del Dow Jones en Wall Street es la peor desde enero

Dow Jones supera por primera vez los 50.000 puntos y marca un récord histórico en Wall Street tras una semana de volatilidad

Las advertencias de clima invernal incluyen tanto nevadas intensas como condiciones de viaje resbaladizo y visibilidad reducida

Inusual fenómeno polar amenaza con más frío extremo tras uno de los inviernos más severos de su historia

x

¿Cómo funciona TrumpRx para conseguir medicamentos más baratos?: el programa que ofrece descuentos en medicinas en Estados Unidos

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

Peligroso reto viral en TikTok ha generado preocupación entre padres, médicos y ha provocado una alerta en Estados Unidos

x

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Super Bowl Clima

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)

Difunden video inédito de Ghislaine Maxwell en una cárcel de Estados Unidos dentro de los archivos recién publicados de Jeffrey Epstein

x

“Qué miserable sería nuestra existencia”, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arremetió contra la IA y gigantes tecnológicos

La nueva herramienta de UHN Plus permite a los hispanos en EE. UU. conocer a sus representantes y cómo votan según su código postal.

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Casi 100 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Foto: Cancillería

Más de 100 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos: vestían uniformes de presos

Noticias Destacadas