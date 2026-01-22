Estados Unidos

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

En varios estados se declaró estado de emergencia; serían más de 12 regiones afectadas por las tormentas invernales extremas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

22 de enero de 2026, 6:09 p. m.
Nevada en Estados Unidos
Nevada en Estados Unidos Foto: Getty Images

Más de 12 estados se verán afectados por hielo dañino y fuertes nevadas durante las últimas semanas de enero en Estados Unidos. Se prevén temperaturas por debajo de los 0 grados y tormentas que podrían generar cortes temporales de energía, ya que los fuertes vientos provocarían la caída de árboles y cables eléctricos.

Se anticipa que las bajas temperaturas comiencen el viernes 23 de enero y alcancen su punto máximo el domingo 25. Los meteorólogos advierten que la tormenta podría alcanzar niveles históricos, luego de que el 55 % de la población experimente, de manera simultánea, nieve, aguanieve o lluvia helada.

Eric Webb, meteorólogo del Departamento de Defensa, compartió en X: “Estamos a punto de presenciar una tormenta invernal verdaderamente legendaria en el sur de Estados Unidos a finales de esta semana”.

Gran tormenta en Estados Unidos: el 2026 inicia con fenómenos meteorológicos extremos

Estados que más se van a afectar

Igualmente, se advirtió que las nevadas ya comenzaron en Seattle, que está bajo una previsión de tormenta de invierno este martes, que se extenderá hacia Idaho por la mañana y luego al norte y centro de Montana por la tarde de este mismo día.
Nevadas en Estados Unidos Foto: Getty Images

La larga lista de ciudades afectadas sería desde Dallas y Oklahoma hasta Memphis, Nashville, St. Louis e Indianápolis. Luego, se desplazaría al este en Louisville, Charlotte, Norfolk, Washington, Baltimore, Filadelfia y Nueva York.

Noticias Estados Unidos

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Noticias Estados Unidos

La cifra sigue creciendo: hallan más cuerpos sin vida tras accidente ferroviario en España

Noticias Estados Unidos

Agentes del ICE ya no necesitan orden judicial para entrar en hogares: se siguen ampliando los poderes

Noticias Estados Unidos

Se confirma nueva jefe de misión de EE. UU. para Venezuela: ¿restablecimiento de relaciones diplomáticas?

Noticias Estados Unidos

Suecia se echa para atrás: retira su ejército de Groenlandia en medio de tensiones con Estados Unidos

Deportes

El millonario acuerdo de Mets para fichar a Freddy Peralta: intercambio importante con Brewers, campeón vigente de la MLB

Noticias Estados Unidos

Esta es la nueva cantidad de dinero que recibirán las personas que decidan “autodeportarse”

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia gran remezón militar en Venezuela en medio de los diálogos con Estados Unidos

No se descarta que la tormenta llegue a Alabama, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo y Boston. Estados como Texas ya activaron la Guardia Nacional y se promovió el estado de emergencia.

El sábado y el domingo serían los días de mayor impacto. En el estado de Atlanta, las autoridades advierten sobre temperaturas que estarían por debajo del punto de congelación, que es de 32 °F o 0 °C.

Se anticipa que en el sur de Kansas, el norte de Texas y gran parte de Oklahoma caigan entre 15 y 30 centímetros de nieve. La cantidad exacta dependerá de la evolución de la tormenta; entretanto, se advierte que en Dallas y en Carolina del Norte podrían registrarse temperaturas máximas de hasta -4 °C.

Estragos que dejaría el clima

Estados Unidos viene enfrentando nevados fuertes en la última semana, por lo que se han llegado a generar hasta choques en carreteras principales. En Michigan, más de 100 vehículos se vieron afectados.

Choque masivo de más de 100 vehículos paraliza una autopista en Michigan por nieve y hielo; hay imágenes y videos del incidente

Además de la nieve y el hielo, se anticipan ráfagas de viento entre 32 y 48 km/h, que podrían provocar ventiscas y la caída de ramas. Estos fuertes soplos generarían estragos, al punto de que podrían caer árboles y producirse cortes en el suministro de energía.

No solo los vientos de las tormentas podrían generar interrupciones eléctricas; el hielo también lo haría. Por ello, las autoridades sugieren a los habitantes prepararse, cargando generadores, recogiendo medicamentos y asegurando el suministro de agua y alimentos no perecederos.

El gobernador de Georgia advirtió desde sus redes sociales: “Aprovechen este tiempo para conseguir alimentos, cargar gasolina y estar preparados ante cualquier posible corte de electricidad”.

Aviones de Air France en la pista mientras las máquinas quitanieves limpian las pistas tras las fuertes nevadas que provocaron la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Orly, al sur de París, el 7 de enero de 2026.
Aviones de Air France en la pista mientras las máquinas quitanieves limpian las pistas Foto: AFP

Más de Noticias Estados Unidos

X

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

x

La cifra sigue creciendo: hallan más cuerpos sin vida tras accidente ferroviario en España

x

Agentes del ICE ya no necesitan orden judicial para entrar en hogares: se siguen ampliando los poderes

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos medidas como preparar el automóvil con mantenimiento preventivo y guardando en su auto un kit para emergencias que incluya frazadas, alimentos y agua, suministros de primeros auxilios, y otros artículos que pueda necesitar si se queda varado.

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

Las banderas de Venezuela y Estados Unidos simbolizan el giro en la percepción venezolana sobre Washington, según la encuesta publicada por The Economist tras la captura de Nicolás Maduro.

Se confirma nueva jefe de misión de EE. UU. para Venezuela: ¿restablecimiento de relaciones diplomáticas?

Tropas de Suecia llegan a Groenlandia.

Suecia se echa para atrás: retira su ejército de Groenlandia en medio de tensiones con Estados Unidos

Freddy Peralta, nuevo jugador de los Mets de Nueva York.

El millonario acuerdo de Mets para fichar a Freddy Peralta: intercambio importante con Brewers, campeón vigente de la MLB

Economia

Esta es la nueva cantidad de dinero que recibirán las personas que decidan “autodeportarse”

Fotos de la semana 28 enero

Tormenta invernal Fern amenaza a Estados Unidos: más de 175 millones de personas terminarían afectadas

Representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se reunieron en La Habana. Foto: Getty Images.

Estados Unidos estaría buscando una transición de régimen en Cuba finalizando el año, según ‘The Wall Street Journal’

Noticias Destacadas